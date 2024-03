Está en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas, aseguró el Rector de la UNMDP

Las universidades públicas enfrentan actualmente un escenario complejo, marcado por la incertidumbre en relación con la continuidad de sus proyectos en materia de infraestructura y la falta de actualización de sus presupuestos. La Universidad Nacional de Mar del Plata tuvo una inscripción significativa, con más de 26 mil aspirantes, consolidándose como líder en la región. Sin embargo, no escapa a la incertidumbre que afecta al panorama general. Al respecto, el rector de la UNMDP, Alfredo Lazzeretti, se refirió a este y otros temas, entre ellos la situación que atraviesa esta institución académica.

La situación, hoy

“El mes pasado tuvimos una reunión de rectoras y rectores en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde confluyen las 57 universidades nacionales y las 6 universidades provinciales. En esta se pusieron de manifiesto todas las tendencias que estamos viendo para este 2024 y la verdad que es una situación compleja que pone en riesgo, y la palabra riesgo la subrayo, el funcionamiento institucional de la mayoría de las universidades públicas en el país”, aseguró Lazzeretti

Sobre los factores que componen este riesgo desarrolló: “Primero estamos en una situación muy compleja en lo que se refiere a la realización de paritarias para el conjunto de los trabajadores universitarios, tantos docentes como personal universitario. De hecho, el gobierno otorgó un aumento de un 16% para el trimestre diciembre-enero-febrero en los que la inflación va a rodar arriba del 60%, con lo cual la distancia es muy grande. Eso por supuesto genera un clima de mucho disconformismo, que se va a expresar con toda seguridad en medidas de fuerza que van a condicionar el normal desarrollo del ciclo lectivo 2024”.

Por otro lado, Lazzeretti comentó sobre la difícil situación del sistema científico-tecnológico y de innovación, es decir, los investigadores e institutos de ciencia tales como el INTEMA o CONICET: “Hay una parálisis del sistema científico tecnológico y de innovación. Está todo muy trabado y como siempre decimos, las universidades no sólo forman profesionales, sino que también producen conocimiento y eso lo hacen a través de la investigación. El 80% de los institutos y laboratorios tienen sede en las universidades nacionales y también eso nos impacta de lleno”.

El presupuesto

A su vez, mencionó la situación de las obras públicas. Si bien el presidente Javier Milei anunció la continuidad de todas aquellas que ya se encontraran en proceso en su discurso de asunción, gran parte de ellas están paralizadas. “Se han suspendido las obras públicas que se estaban llevando adelante en diversas casas de estudio y que contaban con financiamiento del gobierno nacional y de organismos multilaterales de crédito. Habíamos escuchado de funcionarios nacionales que lo que estaba en marcha no se iba a parar, pero la realidad es que no hemos percibido ningún pago desde el 10 de diciembre a esta fecha”.

Por otra parte, y en continuidad con la temática, Lazzeretti dijo sobre el tema presupuestario: “Las universidades tenemos una estructura de costos en la cual de cada 100 pesos que entran a la universidad 90 van a salarios y otros 10 se destinan a lo que llamamos gastos de funcionamiento. ¿Qué hay dentro del gasto de funcionamiento? Está prácticamente todo: tenemos los servicios de luz y de gas, los alquileres que paga la Universidad, las políticas de bienestar que llevan adelante, subsidio a los comedores, becas estudiantiles, becas de investigación y extensión para estudiantes, y el funcionamiento de todas las casas de estudio que integran la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ese importe es el mismo que percibíamos en enero del 2023, que fue votado en noviembre del 2022, por lo que que tiene un desgaste de casi un 250%”.

A lo que añadió: “Hoy compramos un tercio de lo podíamos comprar en enero del 2023 y además de eso todavía no hemos recibido los incrementos de las tarifas de luz y de gas, entre otros servicios. Con lo cual es una situación muy complicada en general. En particular cada casa de estudio tiene su estructura de costos, de alquileres, de contratos que hacen que sea más o menos insostenible y por eso se ha visto en las últimas semanas que Consejos Superiores de algunas universidades han declarado la emergencia presupuestaria, o han hecho una declaración hablando de la complejidad con la que se plantea este 2024 si las autoridades actuales no corrigen el rumbo”, explicó.

A la espera de respuestas

Sobre esta situación, Lazzeretti expresó que tuvieron un primer encuentro con autoridades del Gobierno Nacional en diciembre para poner de manifiesto la situación, y estos se reiteraron en enero y febrero. “Desgraciadamente no hemos tenido ninguna respuesta ni ninguna corrección a este rumbo en el que vamos, que nos parece que va a ser muy negativo y hace complejo llevar adelante el ciclo lectivo 2024“, dijo y agregó: “Es importante subrayar la palabra actualización, porque en definitiva la demanda que está haciendo el sistema universitario público a las autoridades nacionales no es un aumento del presupuesto, estamos pidiendo una actualización para poder mantener el poder de compra y para pagar todos los servicios y actividades que hacen al funcionamiento de las casas de altos estudios”.

Consultado sobre la posibilidad de un nuevo encuentro reveló: “Vamos a tener una reunión el conjunto de Rectores el próximo 19 de marzo en Buenos Aires. Las conversaciones siguen, pero en concreto hasta el momento no hay nada. Vamos a seguir trabajando y no solo con el Poder Ejecutivo, también lo vamos a hacer con el Parlamento”.

Y precisó: “Lo que es importante es que la gente sea consciente de que las universidades públicas no son un municipio o una provincia. No tenemos recaudación propia. A las universidades públicas en Argentina las regula la Ley de Educación Superior, que garantiza el no arancelamiento de las carreras de grado. Los únicos ingresos con los que cuenta la universidad son los que decide el presupuesto de la nación, que vota el Congreso pero que no ha votado para el 2024”.

Las obras, paralizadas

En la Universidad Nacional de Mar del Plata se venían llevando a cabo tres obras de mucha importancia: el Centro Interinstitucional de Investigaciones Marítimas, la ampliación del complejo universitario Manuel Belgrano de la calle Peña, y el Centro de Simulación Médica en Ituzaingó y 20 de Septiembre.

Sobre esta situación, Lazzeretti reveló: “Con respecto a las obras concretamente para la Universidad de Mar del Plata, tenemos el Centro Interinstitucional de Investigaciones Marítimas, y futura sede de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que denominamos CIIMAR. Esa obra estaba en el marco de un programa llamado Construir Ciencia, que dependía del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que hoy no existe más y está subsumido como una Secretaría de Ciencia y Tecnología dentro de la Jefatura de Gabinete de ministros. La obra, que además contaba con financiamiento internacional del Banco Latinoamericano CAF, venía con muy buen ritmo, pero a partir del 10 de diciembre la empresa que la desarrolla no empezó a percibir el pago de ningún certificado ni ninguna re determinación, que es una mecánica que permite ajustar los costos de la construcción a la inflación. Desde ese momento hasta ahora está parada”.

Sobre este tema también hubo contactos con funcionarios del área a fines de febrero, específicamente con una Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, en el que se la actualizó sobre el tema y se envió toda la información pertinente, pero aún no hay respuesta

“La otra obra que tenemos en marcha, con financiamiento del gobierno nacional y también con un préstamo internacional, es la ampliación del complejo por calle Peña. Esa obra era con el ahora ex Ministerio de Obras Públicas que después fue el Ministerio de Infraestructura y que ahora lo desarmaron y que lo incluyeron dentro del Ministerio de Economía. Tampoco estamos recibiendo ningún pago después del 10 de diciembre, pero en este caso nosotros hemos podido adelantar algunos fondos para que la obra no se detenga y continúe. Así que estamos también en tratativas con la gente del Ministerio, hemos solicitado una audiencia con el secretario de Obras Públicas que esperemos que nos conteste a la brevedad para bueno comentarle toda esta situación”, siguió Lazzeretti.

Asimismo, el rector agregó sobre las demás obras: “Estamos realizando otra muy importante en la calle 20 de Septiembre e Ituzaingó, que es el Centro de Simulación Médica, más lo que se va a ser el Centro de Atención Primaria de la Salud. Eso es todo con fondos de la Universidad Nacional de Mar del Plata por lo que sigue su marcha y se estima que termine en agosto septiembre del corriente año”.

Una reflexión

El miércoles 6 se dio inicio al ciclo lectivo en gran parte de las escuelas del país. Para inaugurarlo el presidente Javier Milei decidió asistir a la escuela Cardenal Copello, donde el hizo sus estudios secundarios. Allí brindó un discurso en el que, entre otras cosas, dijo que “la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro”.

Sobre estos comentarios, Lazzeretti manifestó: “No nos podemos quejar de adoctrinamiento en la educación pública para cambiarlo por otro adoctrinamiento no sabemos de quién. El problema es tener una educación que fomente el pensamiento crítico, que fomente la capacidad de nuestros jóvenes de interpretar el mundo y la sociedad que les ha tocado vivir y dándole la mayor cantidad de alternativas posibles para que a esa edad, que cada uno elija su rumbo, su manera de pensar, que es lo que quiere hacer. Desde ese punto de vista creo que aprovechar un inicio de ciclo de clase para hacer un discurso de campaña electoral es sumamente desafortunado”.

“La educación pública ha sido en la historia de la Argentina la columna vertebral a partir de la cual se estructuró la Nación. Toda la política de fomentar la educación primaria que tuvimos desde los padres fundadores de la patria, que donaban parte de sus reconocimientos de las victorias militares para la construcción de escuelas como lo hicieron Belgrano y San Martín, toda la labor que generó Sarmiento que coronó en la Ley de 1884. Había toda una vocación de promover la educación pública porque esta combatía el alfabetismo y posibilitaba la constitución de un Estado y de un mercado”, relató Lazzeretti y agregó: “Si a eso le sumamos la jerarquía que en su momento tuvo toda la educación secundaria y lo que significó la universidad en Argentina con el movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, que planteó la democratización y el ingreso de la ciencia de las casas de estudio, más la gratuidad que se consagra en el 49, hay una construcción de la Nación Argentina que está extremadamente vinculada a la educación pública. Argentina es lo que es en América Latina por la jerarquía que le dio a la educación pública y a la instrucción popular, y eso es un enorme capital que tiene el país”.

“No es un problema ni un defecto. Por supuesto que hay que mejorarlo. Hay pruebas que no han sido satisfactorias y hay muchas cosas en las cuales trabajar, pero hay que trabajar a partir de lo que se construyó y mejorarlo. Me parece que ese debería ser uno de los objetivos centrales de cualquier gobierno y de cualquier gestión nacional y provincial: mejorar la educación para nuestros niños y hacer una fuerte inversión en infraestructura educativa. Hay muchísimo terreno para mejorar y por ahí creo que tiene que pasar la acción de cada uno de los gobiernos. Los instamos a recorrer ese camino”, concluyó el Rector de la UNMDP. Portal UNMDP

