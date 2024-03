Escándalo por la captura sin autorización de merluza negra en el Mar Argentino

El fin de semana fue muy agitado para las empresas dedicadas a la pesca de merluza negra y tenedoras del 100% de la cuota. En menos de cinco meses se ha denunciado en dos oportunidades a la propietaria del buque Tai An por realizar pesca dirigida a esta especie sin contar con autorización. Pero la gravedad de los hechos suscitados en los últimos días derivó en llamados intimidatorios a funcionarios de gobierno por allegados a la Cancillería para frenar la orden de vuelta a puerto del barco, tras corroborar que habría pescado 140 toneladas en una marea. Ante la inacción del gobierno las empresas preparan una denuncia penal. Desde CAPeCA señalaron que se trata de “una ilegalidad de grandes proporciones”.

Iniciado 2024 y con la llegada del nuevo gobierno libertario, la empresa Prodesur intentó hacerse de 300 toneladas de merluza negra de la Reserva de Administración para su buque Tai An. Esto equivale al 50% del total de la reserva. La gestión no la habría realizado la empresa, sino el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. La nota ingresó al CFP pero este no está conformado aún y hasta el momento no ha sesionado; por lo tanto, nadie pudo dar una respuesta autorizando o negando la petición.

Pese a ello, el barco se dirigió a la zona de pesca de merluza negra y ante la vista de los barcos tenedores de cuota comenzó a operar sobre los pozos donde se encuentra este recurso que se pesca en zonas de profundidad cercana a los mil metros. Alertadas por sus capitanes, las empresas Argenova, Empesur y Pesantar, tenedoras del 100% de las cuotas de merluza negra, denunciaron la situación ante las autoridades pesqueras.

“El buque Tai An de la firma Prodesur SA estaría violando el Régimen Federal de Pesca, ley 24.922 y el sistema de cuotificación de merluza negra. Según se ha comprobado mediante ploteos satelitales que son de público acceso. El buque realizó tareas compatibles con la pesca dirigida a la merluza negra en el área de distribución de la especie; constatado esto por los buques Argenova XXI y San Arawa II; como así también hemos tomado conocimiento que desde el área comercial de la firma Prodesur SA se encuentran ofertando en mercados del exterior (Estado Unidos y China) merluza negra congelada a bordo de la marea en curso del citado buque”, se lee en la denuncia presentada ante la Subsecretaría y la Dirección Nacional de Pesca.

Desde las empresas señalaron que el barco cuenta con inspectora y observadores a bordo y que las autoridades tienen a disposición el parte de pesca de 72 horas para constar la maniobra. Norma Oszust es la inspectora; Walter León y Leonardo Spagnuolo Rey los observadores del INIDEP.

“De constatarse los graves hechos aquí denunciados, en clara violación a la Ley Federal de Pesca, exigimos el ingreso inmediato del citado buque a puerto y la conformación de una comisión de descarga fiscalizadora”, solicitaron desde las empresas, como así también que la Dirección aplique una sanción ejemplar una vez corroborado, en la nota presentada el viernes 8 de marzo.

Desde la Dirección de Pesca habrían corroborado la excesiva captura de merluza negra por parte del buque Tai An con la lectura del parte de pesca electrónico, el que según han confirmado varias fuentes, marcaba más de 140 toneladas de merluza negra, unos U$S 3,5 millones a valores de primera venta.

Situación que se confirmó, además, con la nota elevada por la Subsecretaría de Pesca a la Prefectura Naval Argentina en la que se indicó que “en función del análisis de la información que surge de los sistemas de administración, control y fiscalización con los que cuenta mencionada Subsecretaría, se ha determinado la orden de instruir inmediatamente al Buque Pesquero «Tai An» a abandonar las zonas de distribución de Merluza Negra”.

Según trascendió, desde la Dirección de Pesca habrían solicitado el ingreso a puerto del barco, dando cumplimiento al artículo 55 de la Ley de Pesca que establece, para estos casos, que cuando se “considere procedente por la gravedad del hecho, podrá interrumpir el viaje de pesca en el que se cometió la supuesta infracción, mediante acto administrativo debidamente fundado”.

Pero por presiones recibidas, a través de llamados telefónicos intimidatorios al director de Pesca, Julián Suárez, por personas con vínculos en la Cancillería, el subsecretario de Pesca, Juan López Cazorla, habría tomado la decisión de requerir únicamente que el barco se alejara del área de distribución de merluza negra, permitiéndole seguir pescando hasta el 18 de marzo, cuando tiene previsto el ingreso a puerto.

Ante la inacción de las autoridades, las empresas comenzaron a evaluar llevar el caso a la justicia penal denunciando a la empresa y al capitán del buque, como así también solicitarle a la Justicia Federal la inmediata vuelta a puerto. Por otra parte, también se solicitará la deportación del “asesor pesquero” de nacionalidad noruega, por atentar contra recursos naturales y no contar con la habilitación necesaria.

El capitán del buque Tai An, según consta en el acta de embarque, se apellida Dervich; pero no sería el único responsable de la supuesta infracción, sino que habría recibido órdenes del “asesor pesquero”, un eufemismo para denominar al “Pesca” designado por la empresa que generalmente imparte órdenes por sobre el capitán. Saetre Egil sería el nombre del asesor noruego que buscarían deportar.