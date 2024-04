Epidemia en la Copa de la Liga Profesional: ¡18 roturas de ligamentos en tres meses!

A los 17 minutos de haber comenzado el encuentro ante, que terminó con victoria 2-1 paray debió abandonar el campo de juego con lágrimas en sus ojos. El parte médico afirmó que

Por su parte, Ulises Sánchez “sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha” y debido a esto “afrontará en los próximos días el tratamiento quirúrgico bajo la supervisión del cuerpo médico del club, comenzando el proceso de recuperación que demandará un tiempo estimado de 7 a 8 meses”, según informó Belgrano en redes sociales.

Estos dos futbolistas, que sufrieron dos desafortunadas lesiones, se sumaron a una lista que ascendió a ¡18 futbolistas! que se rompieron los ligamentos en el fútbol argentino durante este año, según informó el periodista Silvio Maverino. Entre los más destacados se encuentran Gonzalo Pity Martínez que tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en un amistoso en enero; Gastón Hernández, de San Lorenzo, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha ante Platense en marzo o Matías Giménez Rojas, jugador de Independiente, que sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento.

Jorge Batista, reconocido médico de Boca, compartió la nota de TyCSports.com en sus redes sociales. A su vez, aseguró que hay un futbolista más con una lesión importante “Seguramente será dada la info proximamente”, expresó.

“Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc etc), fatiga fisica. El futbol argentino es sumamente dificil, el trabajo de los preparadores fisicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presion de dos y hasta tres rivales”, afirmó.

“Si bien la mayoria son lesiones indirectas tambien debo remarcar que en el futbol europeo se protege mas al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja. De todo esto se me ocurre una sola conclusion: No veo una salida rapida. Se seguiran rompiendo cada vez mas jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevencion que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchisimas y tocan intereses economicos en muchos casos. ¡Una pena!”, sentenció en su reflexión.

Todos los futbolistas que sufrieron rupturas ligamentarias en el fútbol argentino durante 2024