El municipio de Tandil organiza prevención y manejo de incendios desde Defenaa Civil

Este jueves se realizaron actividades en conmemoración por el Día de la Defensa Civil Argentina y se presentó el Plan de prevención y manejo de incendios de interface, una iniciativa impulsada desde la Dirección de Defensa Civil del Municipio, que se desarrolla de manera asociada con instituciones, organizaciones y otras dependencias públicas e incluye diferentes acciones coordinadas para la prevención y respuesta en este tipo de incidentes y estar preparados para la temporada que se avecina.

Autoridades municipales y responsables de los diferentes cuerpos de bomberos del partido fueron los encargados de brindar detalles del plan previsto para esta temporada estival, en el que se viene trabajando desde hace varios meses.

El director de Defensa Civil, Héctor Van Valssenhof, explicó que “al igual que la última temporada estamos trabajando en conjunto con las Direcciones de Vialidad, Servicios e Higiene Urbana, Espacios Verdes Públicos y Bomberos de Policía de ambos cuarteles de la ciudad y bomberos voluntarios de Vela y Gardey”.

“En pos de mejorar la preparación de todos los que integramos la Defensa Civil, se han realizado varias tareas, mantuvimos reuniones y encuentros de trabajo entre todos los actores y se realizaron capacitaciones para mejorar la cohesión de todos los equipos. Por ejemplo, el personal de vialidad, encargado de manejar equipos pesados, fue instruido por personal de la Brigada Forestal de Mar del Plata en la generación de cortafuegos y manejo de maquinaria durante un incendio”, añadió.

También resaltó que “se proyectó la instalación de cámaras en puntos estratégicos que permitirán monitorear de mejor manera la zona serrana. Ya tenemos una instalada en el tanque de agua del barrio La Elena y otra por instalarse en la zona de Las Animas. Además, junto con personal de bomberos de policía está previsto realizar una campaña de prevención en los barrios que pueden verse afectados por este tipo de incendios. Esta campaña incluye charlas con los vecinos y entrega de folletería. A su vez se realizaron capacitaciones a responsables de complejos de cabañas, en las que personal de bomberos expuso sobre cuestiones vinculadas a prevención y medidas de protección para este tipo de incendios”.

“A mediados de octubre la Dirección de Vialidad comenzó a reforzar los cortafuegos que ya estaban construidos y se proyectaron algunos otros que estamos haciendo. Además, se terminaron de equipar dos camiones regadores pertenecientes a esa dirección con esclusas de 10” para descarga rápida de agua, lo que permitirá un mejor abastecimiento en caso de ser necesario el apoyo de estos vehículos”, mencionó.

Asimismo, recordó que “hace algunos meses pudimos adquirir una nueva autobomba que se destinó a Villa Italia. Es un vehículo 4×4, configurado para incendios forestales y a la que sumamos equipamiento que compramos especialmente”.

Finalmente adelantó que “de acuerdo a las estimaciones previas, es posible que este año tengamos más tranquilidad porque hubo una cantidad importante de precipitaciones y no tenemos el estrés hídrico de otros años, por lo que se esperan menor cantidad de eventos. De todos modos no podemos pensar que no va a pasar nada y estamos trabajando del mismo modo que en años anteriores cuando el riesgo inicial era mucho más alto”.

