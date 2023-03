El kirchnerismo asegura que la relación con Aníbal Fernández está rota tras sus críticas a La Cámpora

Los incontables idas y vueltas entre Aníbal Fernández y los referentes de La Cámpora agrandaron la grieta oficialista, al punto de que en el ultrakirchnerismo ya dicen que la relación con el ministro de Seguridad de la Nación está “toda rota”.

Este jueves, Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, sumó su nombre a la larga lista de dirigentes vinculados a Cristina Kirchner que salen al cruce de Aníbal Fernández. En diálogo con Futurock, García criticó al funcionario por haber criticado a Máximo Kirchner y a Mayra Mendoza.

“Las declaraciones de Aníbal son desagradables. Máximo Kirchner es el Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y Mayra Mendoza es la intendenta de Quilmes. Me parece una provocación lo que han dicho de Máximo, porque ese es el discurso de la derecha”, planteó la exministra de Gobierno de Axel Kicillof.

Y cerró: “No podemos estar en Narnia con discusiones que no empatizan con la sociedad”.

Aníbal había atacado a Máximo tras el acto del kirchnerismo en Avellaneda, en el que el hijo de la Vicepresidenta cuestionó el liderazgo del presidente Alberto Fernández. “Yo llego a las 8 de la mañana, viviendo en Lomas de Zamora, para trabajar como un perro durante todo el día. Yo no sé cuántas horas trabaja él ni que hace, porque nunca lo supe”, disparó el ministro de Seguridad el miércoles, en una entrevista con Cadena 3.

Unas horas más tarde volvió a arremeter contra los líderes de La Cámpora. Dijo: “Los conductores de la ‘orga’ dicen estupideces de esas características, que impactan en el resto de la sociedad y de eso no saben absolutamente nada. No puede ser que sigan sucediendo cosas como la que están sucediendo en el marco del peronismo entre quienes dicen ser titulares de una parte de la renovación”.

Y sumó, sin pelos en la lengua: “Mi queja respecto de lo Máximo es con criterio, no se explica las acciones que están queriendo llevar a cabo, a qué quieren apostar. Ellos, los que lo insultan todos los días al Presidente, en este caso lo mandan al frente a (Andrés) Larroque, pero es siempre un agravio. ¿Qué esperan, que el Presidente decida ahora o que se corra? (…) ¿Desde dónde hablan? ¿Desde qué pedestal? ¿Cuántas elecciones han ganado?”.

La respuesta de La Cámpora, por supuesto, no se hizo esperar. “No considero inteligente atacar a compañeros de ese modo. Todos tenemos grandes responsabilidad institucionales. Uno no puede ser un comentarista de la realidad y mucho menos atacar a compañeros desde ese lugar”, había planteado la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

