El Galpón de las Artes presenta el ciclo “¡Yo no duermo la siesta!”

El Galpón de las Artes anunció la programación de vacaciones de invierno “¡Yo no duermo la siesta!”, con espectáculos infantiles diariamente a las 17:00.

Desde el espacio recordaron que todos los espectáculos son sin barreras de boletería, con entradas libres y por cooperación solidaria. Al finalizar cada función se puede realizar un aporte en la caja de cooperación solidaria.

Programación:

“Camino Sur” (sábados 15 y 22), espectáculo para todo público.

-La payasa “Sur” anda viajando por el mundo y va cantando y contando sus vivencias y pensamientos desde la niña/mujer que fue, es y será. Coplas y cuentos se entremezclan y dan vida a la historia de una anti-princesa a través de la técnica japonesa del kamishibai y títeres aparecen para dar vida a las demás aventuras que esta payasa tiene para regalar. Historias para la reflexión, empoderamiento y transformación del rol de las niñas y mujeres en la sociedad. Dirección: Alicia Olea.

“¡Qué julepe!” (domingos 16 y 23): espectáculo recomendado para niños de 8 a 12 años.

-El espectáculo consiste en una función de narración oral de relatos exclusivamente de terror. Para atravesar este género se recurre a variados formatos literarios que puede ir desde la leyenda urbana a la reactualización de leyendas tradicionales, así como también, el cuento de hadas o textos propios. Todos estos relatos están enmarcados por una historia que consiste en un padre que intenta infructuosamente dormir a su hija una noche de domingo. Para eso recurre a historias de miedo ya que son las únicas que conoce. Dirección: Alejandro Frenkel.

“Cuentos por contar” (viernes 21).

-Un espectáculo creado para toda la familia donde se narra un entretejido de historias que habitan en la valija de la abuela y desde allí salen, de manos de una hoja otoñal que viaja recolectando cuentos de aquellos lugares a donde el viento la lleva. Cuenta Colibrí, con la voz de la narradora Victoria Barciela, crea un espacio escénico para volver a lo más nuestro, a lo más simple, al tiempo sin tiempo que circula en esta ronda de cuentos. Dirección: Victoria Barciela.

“Me quiere no me quiere” (viernes 28).

-Dos payasas se encuentran dentro de un contexto de pandemia. Stridula espera al príncipe Azul, al cual lo idealiza. Ante su baja autoestima, piensa que no está a su altura, pero más tarde junto a la compañía de Socorro, quien la admira, se da cuenta que el verdadero amor no le importa el color, el título, la forma, la perfección. Stridula ya no quiere un amor celestial, salvador, en el cuál se revierte la situación y gracias a Socorro, su compañera de vida, aparece un sentimiento nuevo, dónde apuestan por lo que sienten, por un verdadero amor que se basa en la libre elección, en el respeto y la valoración. Dirección: Omar Rodríguez.

