El fútbol argentino, en llamas con el arbitraje: las grandes polémicas de la Liga Profesional

Hace ya un largo tiempo que en la Liga Profesional los protagonistas de la fecha dejaron de ser los jugadores. Los flashes últimamente apuntan directo al arbitraje, que suele estar en el ojo de la tormenta por fallos polémicos en el campo de juego y malos manejos del VAR. A continuación, un repaso de las jugadas más controversiales en lo que va del campeonato.

Uno de los jueces que más chispas se sacó con los futbolistas fue Fernando Espinoza. Basta con revisar el partido entre Atlético Tucumán y San Lorenzo en el norte argentino. Al minuto de juego, expulsó al técnico Lucas Pusineri y después se pecheó dos veces con Guillermo Acosta. El resultado: roja para el Bebe, que se descargó frente a los micrófonos.

“Chocamos los dos, me hago cargo. Pero la segunda no. Corrió él, me chocó y me sacó la roja”, indicó. Y, mientras masticaba bronca, agregó: “Es un soberbio. No se le puede decir nada. Es increíble que la Liga Profesional tenga un árbitro como esta persona. Es un desastre, siempre nos cagó en todas partes. Vamos a ver si es guapo ahí afuera… es un cagón de mierda que nos caga en todas las canchas”.

Dos semanas después, el colegiado Nelson Sosa también fue noticia en Sarmiento-Arsenal: primero porque le anuló un gol insólito a Javier Toledo a dos minutos del final por una supuesta infracción sobre Alejandro Medina y después porque solo amonestó a un jugador del Arse que había tirado dos trompadas en medio de una trifulca en el área. Como no le pegó a nadie, solo amarilla…

Posiblemente la acción más polémica de todas ocurrió en La Plata en el duelo entre Gimnasia y Sarmiento por la fecha 18. Sobre el cierre de la tarde, Felipe Sánchez empujó la pelota con el arco a su merced pero su tanto fue invalidado por una posición adelantada al inicio de la jugada. Si bien Ariel Penel convalidó el 1-0 tripero -al igual que sus jueces de línea-, Diego Abal en el VAR esgrimió que hubo posición prohibida de Antonio Napolitano luego de que Alan Lescano ejecutara el córner con un pase en corto.

