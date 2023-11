El caso Magali y Montenegro poniéndole el culo a la jeringa por una amistad de AF

El caso Magali Marazzo remueve los estertores de la ex Secretaría de Cultura. En eso andan dibujando desde la política, el cuadro de situación de un nuevo escándalo de alguien que ascendió en la planta política a partir de marzo de 2020.

Siempre el uso de los recursos públicos, designaciones complicadas y de compromiso invaden la atmósfera de Yrigoyen 1627, donde ya más de uno está con la cabeza llena de preguntas esperando los resultados de la compulsa entre Massa y Milei. Ya el tema ha escalado y está en los títulos de los grandes medios nacionales.

El multimedios bombero de la protección mediática, salió a cubrir el caso para aplacar los efectos de un nuevo escándalo dentro de la planta política, que en este caso no es el olvido de sacar pasajes que abolió la Secretaria de Cultura. Se trata de achicar los daños en algo que ya es profuso y necesita ventilarse.

No sería extraño que en el caso Marazzo se explique a voceros en off que su desplazamiento ya estaba contemplado para reducir el gasto político, siempre huir hacia adelante es una fórmula política rendidora en el corto plazo.

Aparece como procedente el pedido de informes del concejal Alejandro Carrancio, más allá de la coyuntura que brindan las 72 horas previas a la definición en un balotaje presidencial que lo tiene involucrado además a al intendente Guillermo Montenegro.

Marazzo dice que “lo hizo en conocimiento del municipio y que no habla para no ensuciar a más gente” (suena a advertencia) y para darle al tema un carácter más saludable es necesario que se profundicen los hechos y que no se agote en instancias administrativas como una cesión de derechos y/o renuncia que pudieran caber. Es absolutamente claro que no está solamente implicada Marazzo sino que se menciona la intervención de la Secretaría Legal y Técnica.

¿Cómo le va a ceder los derechos a la Municipalidad de algo que es de la Municipalidad !!! ???? “Es como que te roben tu auto y cuando lo descubren, el autor dice que lo va a donar a tu favor”, reflexionó un abogado profundo conocedor del tema.

En la leída columna dominical Top Ten de Noticias y Protagonistas ya se ocupaban del problema que Montenegro se compró por su amistad con Alberto Fernández “Blonda ex Reina del Mar y de los Pescadores. Con tecnicatura terciaria, se encuentra al frente de la Casa del Puente. Ha conseguido más recursos para el área cultural de la ciudad que el propio secretario de Cultura. Eso sí: tiene un acceso al WhatsApp de Olivos, que más de uno envidia”.

En una foto que publicó La Capital, el presidente de la Nación Alberto Fernández aparece junto a Magali Marazzo, en una clásica postura de festejante en La Casa del Puente junto a sus ministros Katopodis y Tolosa Paz.

Nuevamente y desde la nube de la órbita del mundo Montenegro, surge que hay demasiadas piezas atadas con alambre que auguran un segundo mandato de complicaciones que tienen que ver con un ciclo de 4 años que aún no se agotó. Habrá sido debido a ello el apuro de felicitar a Sergio Massa el 22 de octubre y ahora militar “para la gilada” a Javier Milei. Habrá demanda de disfraces y no precisamente para el corso del carnaval

