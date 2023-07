Diabetes: el PRODIABA sumó dos medicamentos al programa de atención para pacientes bonaerenses

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció que se incorporan al Programa de Diabetes de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA) dos nuevos medicamentos, Empaglifozina y Liraglutida.

Ambos están destinados a personas adultas con diabetes que no alcanzan los objetivos terapéuticos y que presentan enfermedad cardiovascular establecida y/o enfermedad renal crónica. Estos medicamentos han demostrado beneficios para reducir la mortalidad, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y los nuevos eventos cardiovasculares y renales. Además, reducen la hemoglobina glicosilada, con un bajo riesgo de hipoglucemias severas y pueden favorecer el descenso de peso.

Al igual que los demás insumos y medicamentos del PRODIABA, estos remedios se distribuirán a través de las doce Regiones Sanitarias y contará con un proceso de auditoría de características similares al actual para la solicitud de lapiceras de insulina del programa.

A través del PRODIABA se brinda a las personas con diabetes, con cobertura pública exclusiva, las herramientas para un adecuado control de su patología. Se destaca la provisión de insumos farmacológicos y no farmacológicos para el tratamiento de la diabetes. Esto incluye diversos tipos de insulinas, antidiabéticos orales en comprimidos, jeringas y agujas para la aplicación de insulina y tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa, entre otros.

Durante la actual gestión, el PRODIABA logró un aumento de cobertura del 65,9% con respecto a diciembre 2019 lo que significa que más de 77 mil personas son alcanzadas por el programa en la actualidad.

En tanto, el médico especialista Gabriel Lijteroff, jefe de Diabetología del Hospital Santamarina y Referente de PRODIABA en Esteban Echeverría, habló semanas atrás con DIB sobre los alcances de esta política de salud y de la importancia de las que las personas que tienen diabetes no sólo conozcan su condición, sino que puedan tratar la enfermedad para desarrollar una vida plena.

“Según los datos de la última Encuesta Anual de Factores de Riesgo, el 12,7% de las personas mayores de 18 años en Argentina tiene diabetes. Durante la pandemia, pudo verse tanto a nivel nacional e internacional, que las personas con diabetes eran más susceptibles a tener complicaciones severas al contagiarse coronavirus, y gracias a las encuestas para llevar adelante la campaña de vacunación se pudo saber si las personas conocían su condición”, explicó Lijteroff.

En esa línea, destacó: “Teniendo en cuenta que la mitad de las personas que tiene diabetes no lo sabe, y que 1 millón de personas a las que se le hizo la encuesta manifestaron que tiene diabetes, es de esperar que muchísimas más personas tengan la enfermedad y no lo sepan”.

En la Provincia de Buenos Aires se estima que 1 de cada 10 personas mayores de 18 años tienen diabetes y el 40% no lo sabe, porque en las primeras etapas no da síntomas. Se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de glucosa o azúcar en sangre. De no tratarse adecuadamente, puede provocar disminución o pérdida de la visión, enfermedad renal que puede necesitar diálisis o trasplante, dolor, adormecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, obstrucción de los vasos sanguíneos de las piernas y predisposición a lesiones, que aumentan el riesgo de amputación de los pies.

Si bien la diabetes en las personas adultas puede no dar síntomas durante varios años, es posible que se manifieste con sed excesiva, falta de energía, mala cicatrización de heridas, aumento de apetito, necesidad de orinar con frecuencia, problemas sexuales, pérdida de peso y visión borrosa.

Actualmente, la diabetes es una enfermedad que, si bien no se puede curar, con el tratamiento adecuado puede controlarse y se pueden evitar todas las complicaciones. (DIB) ACR

