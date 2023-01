Desestimaron las denuncias por abuso contra el ex diputado Manuel Mosca, del PRO

En el caso de Stella Lautre, el fiscal se vio imposibilitado de avanzar con la investigación tras la muerte de la denunciante durante un accidente automovilístico a fines de agosto del 2022. Con el fallecimiento, la acción penal quedó extinta.

En tanto, la otra denuncia tampoco logró avanzar hasta la instancia de juicio. Aunque no se conocen mayores precisiones, el medio de Bolívar Presente Noticias reveló que entre otros puntos, la fiscalía rechazó pedidos para incorporar testimonios del periodista Edgardo Zunino y de una militante del PRO que había denunciado al exlegislador años atrás.

Desestimaron la denuncia por abuso contra el exdiputado Manuel Mosca

Los fundamentos se centraron en que sus declaraciones “no resultan pertinentes” para acreditar o no los hechos investigados. “En otras palabras, en esta causa no se está pesquisando la personalidad de imputado, puesto que ella no resulta suficiente para determinar un vínculo causal con la conducta investigada” consigna el portal de la localidad de Bolívar.

A pesar del revés judicial para una de las denunciantes, aún permanece la posibilidad de la instancia de apelación a fin de revisar la determinación de primera instancia.

Un caso que conmovió a la ciudad de Bolívar

En marzo de 2022, cientos de personas se manifestaron en Bolívar para respaldar a Marilina Cattaeno, quien impulsa una denuncia por “abuso sexual” contra el ex presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca.

La manifestación se originó luego de que la joven fuera aprehendida y demorada en la comisaría local por “desobediencia”, cuando decidió ir hasta las oficinas del empresario a exigirle que pare con el “hostigamiento” que habría sostenido el ex legislador del PRO, pese a la restricción de acercamiento recíproca que determinó la Justicia.

La joven se aminó a denunciar a Manuel Mosca en 2021 y lo acusó de reiterados “abusos sexuales” y hechos de “violencia de género” cuando se desempeñaba como secretaria privada del ex diputado del PRO en La Plata.

Bolívar salió a la calle y marchó contra el ex diputado Manuel Mosca, acusado de abuso sexual ( Foto presente Noticias)

Tiempo más tarde, se sumó la denuncia de Stella Lautre de 60 años, una reconocida vecina de la localidad de Bolívar, por su destacada tarea en la sede del Banco Provincia de su ciudad. La mujer se había presentado en la Justicia como presunta víctima de un caso de abuso sexual que habría ocurrido durante la campaña electoral del año 2009 y que señalaba a Mosca como implicado.