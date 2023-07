Desde la Iglesia aseguraron: “Tampoco hemos podido lograr la paz social”

En el marco de la apertura de la Semana Social, el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea tuvo un discurso cargado de ideología y conceptos políticos y sociales: La falta de diálogo, la violencia social, el consumo de drogas, y los aplausos fáciles que buscan los gobernantes y dirigentes sociales.

“Es muy triste ser huérfano de Patria. Hoy nos cuesta hablar de Patria, preferimos hablar de país o de nación. Sin embargo, el término país se refiere más bien al lugar geográfico que habitamos, la palabra nación se refiere más bien al consenso legal acatado por ciudadanos que pactan y consensúan una constitución, una ley. La patria en cambio es la madre, es la raíz”, comenzó diciendo Ojea luego de leer un verso de Jorge Dragone usado en la Semana Social del 2009 por el ahora Papa Francisco.

Asimismo, recordando los 40 años de la Democracia en Argentina, el Obispo aseguró: “fue el intento de salir de un túnel muy sombrío en el que estábamos sumergidos. Las vísperas de la recuperación de la democracia nos retrotrae a uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. El desprecio por la vida tuvo en ese tiempo distintas manifestaciones que llegaron a su culminación por la experiencia del terrorismo de Estado, que adueñándose de la vida de otros seres humanos que compartían el mismo suelo, instaló en el país una verdadera anomia moral. Nadie se hacía responsable de la muerte de tantos hermanos y hermanas”.

En este sentido expresó: “la conducta de la clase dirigente en una nación es ejemplar para el resto de la población y el espíritu de no hacerse cargo de nada ni de nadie ha dejado una marca profunda entre nosotros, acentuando un individualismo salvaje que desalienta y quita las motivaciones profundas para la construcción de un destino común y para sentirnos parte de una comunidad”.

Además, el Obispo se refirió a la necesidad de diálogo en situaciones como las que se vivieron semanas anteriores en Jujuy. “Hay una necesidad de diálogo y transparencia en los procesos de toma de decisión para prevenir el impacto ambiental y social de los emprendimientos y proyectos que requieren la escucha atenta de la población afectada que debe ser consultada y escuchada detenidamente. Decíamos que todo diálogo comienza por la escucha. Es imprescindible escuchar a aquellas comunidades, en particular a los pueblos originarios, que van a ser afectadas por las extracciones mineras en los próximos tiempos”.

“Esta escucha no debe ser apresurada, sino paciente. La escucha más comprometida es la que nos permite oír el grito del pobre, el clamor de una necesidad, aunque guardo el temor de que ésta me desestructure, de que no tenga respuesta para esta escucha. Sin embargo, el solo hecho de escuchar y dar lugar a lo que escucho me ayuda a poder caminar para encontrar salidas” continuo Ojea.

“Tampoco hemos podido, en estos últimos años, lograr la paz social. La tentación de la violencia, como lo hemos visto en este último tiempo, se va adueñando de nuestro corazón y de nuestras palabras. Es muy claro que la violencia comienza en el corazón de los seres humanos, se reflejan las palabras y luego pasa a la acción” dijo y agregó: “La enorme cantidad de delitos por consumo de droga mano armada hace que estén pobladas nuestras cárceles, jóvenes, adolescentes, por esta clase de delitos“.

