Demichelis y el presente de River: de “los buenos momentos” a qué necesitan corregir

Martín Demichelis, entrenador de River, habló después del amistoso frente a Colo Colo y se refirió al cierre del año del Millonario, que buscará asegurar en la última fecha la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

“Nos queda Instituto, un equipo que viene haciendo una buena Copa de la Liga. Venimos de dos derrotas, tenemos esta semana y la siguiente para preparar bien ese partido”, expresó Demichelis luego del 2-2 en Chile.

River se encuentra en la primera posición de la Zona A con 23 unidades, las mismas que Huracán e Independiente, y necesita solamente un punto para asegurar su lugar entre los cuatro mejores.

“Estamos haciendo buenos minutos, buenos momentos de partido, pero no alcanzó”, reflexionó el técnico sobre los últimos encuentros y explicó: “Dominamos mucho a Huracán pero no gravitamos, no herimos, no fuimos eficaces a la hora de definir. Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. El otro día (la derrota por 3-1 con Rosario Central) hicimos un muy buen primer tiempo, no nos alcanzó para ponernos en ventaja, y después nos superó el rival”.

“Hay que trabajar sobre eso, cantidad de cosas para corregir, siempre aun ganando hay mucho para corregir. Tenemos un enorme plantel, los chicos son muy profesionales así que encararemos bien la semana que viene”, agregó Demichelis.

“En el plano doméstico está claro que venimos haciendo un gran año. Todavía queda muchísimo por jugar, por eso no me quiero apresurar para dar un diagnóstico final. Tenemos que sacar adelante el partido con Instituto, más la final del 22 de diciembre el Trofeo de Campeones, ojalá sumemos los cinco partidos que deseamos jugar”, analizó Demichelis.

“Posteriormente, haré un análisis con más certeza de lo que fue nuestro 2023 en el plano doméstico. Y partir de eso, recién ahí empezaré a analizar, planificar y organizar todo el 2024”, agregó el técnico de River.

