De Messi a Lo Celso: cómo están los ‘tocados’ de la Selección Argentina de cara a las Eliminatorias

Luego de un prometedor arranque con triunfo ante Ecuador por 1-0 y goleada 3-0 sobre Bolivia en La Paz, la Selección Argentina ya puso la mente en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde enfrentará a Paraguay y Perú. La principal atención de Lionel Scaloni pasa por la actualidad de los jugadores que están en recuperación, lesionados o con molestias, entre los que se encuentra Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El director técnico de la Albiceleste esperará hasta último momento para entregar la lista de citados, posiblemente para comienzos de octubre, dado que el primer entrenamiento podrá ser el 9 de ese mismo mes, a tres días del duelo ante la Albirroja en el Monumental.

Messi, con molestia pero sin lesión

El caso más importante en la Selección Argentina es el del capitán Lionel Messi, que salió durante el triunfo frente a Ecuador, donde convirtió un golazo de tiro libre, vio desde el banco (sin firmar planilla) la victoria ante Bolivia y regresó a Inter Miami, donde participó de la primera media hora de la goleada frente a Toronto por la MLS y tuvo que ser reemplazado.

Gerardo Martino, entrenador de Las Garzas, aseguró que Leo se hizo estudios y no arrojaron lesión, aunque no estará presente el próximo domingo en el clásico contra Orlando ya que apunta a recuperarse para la final de la US Open Cup el 27 de septiembre. Llegaría sin inconvenientes a la fecha FIFA.

De Paul, sin clásico de Madrid

Rodrigo De Paul, volante de Atlético de Madrid, sufrió una lesión muscular en el muslo luego de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina. Este viernes se entrenó de manera diferenciada y quedó descartado para el clásico ante Real Madrid de este domingo a las 16.00 por la sexta fecha de La Liga de España. Sin embargo, se recuperación no le demandaría más de dos semanas y podrá estar a disposición de Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de mediados de octubre.

