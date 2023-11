Darío Sócrate sobre la pesca en la milla 201,“No se deberían hacer propuestas sobre lo que no se entiende”

El secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, dijo que en la agenda de gobierno del candidato Sergio Massa estaba la propuesta de permitir el ingreso de buques poteros por locación a casco desnudo para ser incorporados a la bandera nacional y que debía hacerse para frenar la pesca ilegal en la zona de exclusión de Malvinas y en la Milla 201, dado que el sector potero nacional elegía pescar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), lo que a su entender es “pescar en la pecera” y que además lo hace con un número reducido de buques. Según el funcionario nacional, su propuesta generará no solo será una solución a la pesca depredatoria en aguas adyacentes y en el área de ocupación británica, sino que además producirá más empleo; mejorará la logística portuaria y aumentará el consumo interno de calamar. Darío Sócrate, gerente de CAPA, la cámara que nuclea a las empresas de buques poteros nacionales, le responde en esta entrevista.

¿Una locación a casco desnudo es un charteo?

DARIO SÓCRATE: Creo que son casi sinónimos. La incorporación de buques a casco desnudo o charteo se entiende como un ingreso temporario de las embarcaciones; la incorporación a la bandera nacional que es lo que termina proponiendo es permanente. Lo que yo veo es que los buques en la Milla 201 no cumplen ninguna normativa biológica, ni laboral, ni de trazabilidad, no hay declaración de capturas, no hay ordenamiento biológico ni de seguridad, me imagino que con esta modalidad no van a dejar de lado un montón de reglamentaciones que deben cumplir los barcos argentinos para reducir costos y simplificar relaciones.

¿Qué opinión le merece a CAPA la propuesta del Secretario de Malvinas?

DS: Estamos completamente en desacuerdo con lo que dijo Carmona. Nunca tuvimos acceso a la propuesta formal por escrito, evidentemente el Secretario de Malvinas no consideró necesario entregárnosla a nosotros. Dice que no es un charteo sino una locación a casco desnudo, y que termina siendo una incorporación a la bandera nacional y eso tiene otras connotaciones. Un charteo es una locación a casco desnudo de forma temporaria y el ingreso a la bandera nacional es un ingreso permanente. Creemos que su propuesta va a traer más problemas que soluciones. Él plantea que se resolvería el problema de la pesca en la Milla 201, de la logística portuaria, generaría puestos de trabajo y resolvería una cuestión cultural porque en la Argentina se comería más pescado. La solución a la pesca en la Milla 201 no se va a dar porque se incorporen barcos a la bandera nacional, el problema ahí es la falta de administración de los recursos en esa zona, que en esto Argentina ha decidido claramente no plantear la discusión. Que 10 o 20 o no sé cuántos buques, porque no ha hecho mención a un número, ingresen a la bandera nacional no va reducir ni un solo buque de los que pescan en la Milla 201. Por el contrario, se incorporarían buques que no están en la Milla 201. La solución no pasa por una propuesta de este estilo.

Lo que dice es que se pescaría el calamar dentro de la ZEE antes de que salga fuera de la plataforma y esto hipotéticamente dejaría a Malvinas y las aguas adyacentes sin recurso.

DS: Hace dos años que nosotros estamos yendo al sur del paralelo 49 anticipadamente a tratar de encontrar el pescado y no está. Hemos tenido temporadas en las que se pesca bien adentro y no se pesca nada afuera y al revés. Hay momentos y situaciones que son mucho más complejas que poner un paredón en la puerta, hay situaciones que tienen que ver con cuestiones biológicas que hacen que las temporadas se den de una determinada manera, que no se modifican con la presencia de más buques que no permitan el paso.

¿Cómo podría mejorar la logística portuaria sumar más barcos?

DS: Los puertos en la Argentina, sobre todo los que tienen que ver con la actividad pesquera, son noticia básicamente por la falta de inversión y por los problemas que tienen para operar. Por la falta de contenedores y la irregularidad del servicio, teniendo en muchos casos que llevar las cargas en camión a Buenos Aires que es el único lugar desde donde salen los portacontendores de manera regular. Su propuesta no solo no va a arreglar la logística portuaria, sino que la va a complicar todavía más, porque van a ocupar más espacio en los muelles que ya son pocos. Hay puertos que son noticia por la falta de capacidad de atraque. Dice también el Secretario que se generará trabajo y es una falacia. Instalar un comercio Pyme en una ciudad por supuesto que genera trabajo, pero la generación real de puestos de trabajo en un número importante hay que hacerlo a través del desarrollo económico de las ciudades, no a través de la incorporación de veinte buques. Y que esto va a generar un cambio cultural en el que la gente va comer más pescado que antes, es un discurso fácil que no tiene demasiado sentido. Por ende, en cuanto a los temas que dice Carmona que se van a resolver nosotros entendemos que va a ocurrir lo contrario.

¿Los complicaría en el proceso de certificación el ingreso de más buques?

DS: En tanto la sustentabilidad sea puesta en riesgo, claro que complica. El tema es, además, que todos vamos a trabajar menos. En un país donde los costos hacen que estemos fuera de mercado, precisamente por la presión impositiva, por la falta de inversiones en los puertos de operación, por muchas cuestiones, si la incorporación de buques implica encima más capturas, lo que se va a poner en riesgo es la continuidad económica de las empresas.

Carmona ha dicho que el problema es que ustedes “solo quieren pescar en la pecera”.

DS: Nosotros no pescamos en la Milla 201 primero porque con quinientos buques operando en esa zona es muy riesgoso para la embarcación, para las tripulaciones e incluso para la propia actividad. En lugar de decir que queremos sentarnos en la pecera debiera sentarse con nosotros para ver de qué manera se puede promover nuestra presencia en la Milla 201 y ver cómo podemos garantizar la sustentabilidad en lugar de incorporar buques. Pero lo que hace es presentar una propuesta mágica.

¿La postura de la Secretaría de Malvinas está divorciada de la que tiene la Subsecretaria de Pesca?

DS: La relación y la postura que tiene la Subsecretaría de Pesca de la Nación con el sector está en las antípodas de lo que propone este funcionario que está dentro del mismo gobierno. Hemos hablado con el actual Subsecretario de Pesca muchas veces que incorporar más barcos no resulta bueno para la actividad, no porque nos tiene que cuidar el bolsillo sino porque bilógicamente corresponde; y siempre se ha manifestado en el sentido contrario de lo que manifiesta el Secretario de Malvinas.

¿La solución a la pesca en la Milla 201 no pasa por sentarse con China o trabajar en los Acuerdos de la OMC y la ONU?

DS: Lo primero que hicimos desde CAPA cuando estábamos por aprobar el programa de mejora para la sustentabilidad del calamar argentino fue ir a hablar con Carmona. Tuvimos una audiencia en la que le explicamos que nos preocupaban las capturas fuera de la Milla 201 y en Malvinas. Lo voy a tener en cuenta, vemos… eso nos dijo, ya en ese momento aparecía la idea de incorporar más buques. Nosotros le pedimos que trataran de transparentar la operación de los buques fuera de la ZEE argentina y Malvinas porque compartimos con él que están dentro de nuestro territorio. Le pedimos que se hiciera algún trabajo diplomático que entendíamos que no se estaba haciendo y que su cartera era la encargada de llevarla adelante, pero no hemos visto que se hiciera. Al final de la nota con ustedes dice que él hace planteos conceptuales, que los problemas pesqueros los resuelva otro, cuando en realidad la pertinencia o no de un planteo tiene que ver con la posibilidad concreta de llevarlo a la práctica; si no, es politiquería barata.

¿Creen que existe posibilidad de que esto avance?

DS: Nosotros no queremos que avance, creemos que no debe avanzar y si se sigue proponiendo entre las autoridades gubernamentales, imaginamos que habrá un espacio para discutirlo e intentaremos dar la discusión donde podamos. Esto es un problema para nosotros. No se deberían hacer propuestas sobre algo que no se entiende mucho, creo que a Carmona le faltan datos de administración pesquera y esto es administración pesquera, los temas conceptuales se charlan en el café. Las definiciones de políticas se definen luego de ser evaluadas por los que saben del tema. Carmona dice que es la solución y Pesca dice que no es la solución, evidentemente con la cartera involucrada no habría conversado demasiado. Nosotros no tenemos inconveniente en no estar de acuerdo, pero no puede decirse que somos el problema. Incorporar buques a la bandera nacional en esta especie o en otras, no pareciera que sea la salida; lo es para nosotros y lo mismo dicen los organismos internacionales.

En apoyo a CAPA, las cámaras e instituciones que componen Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, lanzaron ayer un comunicado en el que se expresaron en el mismo sentido que lo ha hecho Darío Sócrate, indicando que la propuesta no traerá soluciones, sino que comprometerá la sustentabilidad del recurso. En esa dirección y poniendo en evidencia las falencias del Estado señalaron: “Sería importante garantizar un presupuesto adecuado al INIDEP para llevar adelante las campañas de investigación que permitan un estudio permanente que permita la toma de decisiones de administración adecuadas”.

Revista PUERTO.