Daniel Nuñez, concejal de la UCR, sobre la promesa de construcción de un nuevo hospital : “basta de promesas vacías”.

Daniel Nuñez , concejal de la Unión Cívica Radical ,brindó una entrevista al programa AULA MAGNA que se transmite por Radio Universidad donde se expresó acerca de la promesa de construcción de un nuevo Hospital para la ciudad realizada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires , Axel Kiciloff junto a la candidata a intendente Fernanda Raverta.

-Escuchamos el otro día, cuando estuvo aquí en Mar del Plata, al gobernador Axel Kiciloff anunciar la construcción de un nuevo hospital, ¿Cómo toman esto ustedes?

Durante la sesión del Concejo planteamos como una cuestión previa, el tema de las promesas de campaña, algunas de ellas pretenden vender espejitos de colores que, en realidad ya no engañan a nadie , esta idea que trae el gobernador Axel Kiciloff y que presenta con bombos y platillos también Fernanda Raverta ,nosotros decimos que es una nueva mentira a los vecinos de nuestra ciudad y también de la región, porque estamos hablando de un hospital que atiende a más de un millón de habitantes que componen la región sanitaria VIII . El Hospital Interzonal no tiene gas hace más de un año , no hay insumos, no hay médicos , los ascensores están rotos, a los enfermos hay que subirlos por escalera, algunas de estas inversiones son irrisorias al lado de la construcción de un nuevo hospital , sino pueden resolver lo básico, lo diario, lo que hace que un paciente que va al Hospital Interzonal tenga dignidad en la atención de su salud, cómo van a pretender a construir un hospital, es una nueva promesa de las tantas que ha hecho el gobernador , el espigón 9 , la rambla , la circunvalación y tantas otras que prometieron y que lamentablemente en su gran mayoría ni siquiera fueron iniciadas , entonces por eso queremos desenmascarar esta nueva mentira que trae el gobernador con Fernanda Raverta acá en la ciudad.

-¿Consideran entonces ustedes, el radicalismo, que es una promesa de campaña y ya saben quienes hicieron la promesa, que no se puede cumplir ?

¿De que manera lo podrían cumplir?, el gas para el hospital lo licitaron ahora por 81 millones de pesos , no lo pueden pagar, no lo habían podido hacer en 1 año, ¿de dónde va a salir la plata para un nuevo hospital ?. Vamos a suponer, que aparece la plata para un nuevo hospital, yo los invito a ustedes a dar una recorrida por la guardia del Hospital Interzonal y que le pregunten, no a las autoridades, sino a los enfermeros, a los trabajadores , a los médicos qué pasa con el personal, todos los días renuncia un médico, todas las semanas se van de a dos o tres médicos del hospital porque se van al Sistema Privado, entre otras cosas porque no hay carrera sanitaria en la Provincia de Buenos Aires , algo que también estamos sufriendo en el Municipio, ¿ cómo llenarían con profesionales ese ámbito? , ¿cómo les pagarían ?, entonces me parece que hay otras cosas por resolver en forma más urgente que son de la diaria y todavía no las han podido resolver. ¿Aspiramos a algo mejor?, por supuesto , nos encantaría tener un gran hospital moderno con todas las condiciones para que nuestros vecinos se puedan atender.Ahora , no pueden resolver lo básico porque van a proponer una obra que este país , esta economía , no está en condiciones de afrontar.

-En un hipotético triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia, supongamos que Grindetti es el próximo gobernador de la provincia ¿ tampoco podría emprender esto? ,¿ no hay posibilidades con el presupuesto de la provincia llevar adelante esta obra?

Primero, Grindetti va a a ser el próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires , estamos muy cerca y entiendo que la gente cuando piense que se le puede dar un corte a Axel Kicilloff y entienda que el único candidato en condiciones que quedó a dos puntos en las elecciones PASO y que ahora ya está prácticamente en un empate va a terminar apostando por esta fórmula, pero además Grindetti es acompañado por Fernández que , aparte de ser intendente es médico y tiene un amplio conocimiento del sistema sanitario municipal y provincial y entre otras cosas lo que hay que resolver acá son las cuestiones que tienen que ver con la diaria , con un sistema sanitario que atienda de otra manera y que sea más eficiente. Me parece que antes de pensar en las grandes obras hay que ver aquellas cuestiones que hoy por hoy no están resueltas. Que no haya médicos, que no haya insumos , que no anden los ascensores, esto es lo primero que hay que resolver . La escuchaba a Raverta “no más parches”, los únicos parches que no funcionaron los puso el justicialismo a lo largo de estos años y dice “este hospital tiene más de 60 años”, los últimos 40 años quiero decirle a la candidata a intendente de esta ciudad por Unión por la Patria , el peronismo, hoy Kiciloff, antes Scioli, Solá, Ruckauf, Duhalde, Cafiero , el peronismo gobernó durante 32 años , y si el estado del hospital está en las condiciones que está es por culpa del peronismo y el justicialismo que lo llevó a esta situación. Entonces, hay que dar vuelta de página, hay que resolver con medidas eficientes, que realmente se haga algo. La última obra importante, la remodelación del primer piso , de la guardia y demás la hizo María Eugenia Vidal. Había 50 camas nuevas , se perdieron las 50 camas , nunca las utilizaron , se perdió el lugar donde se atendían esos enfermos , entonces digo basta de promesas vacías y apostemos a una provincia que puede estar mucho mejor.

