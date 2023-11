Curas Villeros: la Iglesia toma distancia por los dichos de uno de sus sacerdotes

Indignado por el contundente triunfo de Javier Milei, el sacerdote Francisco “Paco” Olveira prometió no darles un plato de comida en el comedor que maneja a quienes lo votaron. Marcos Galperín y los libertarios organizan una gran colecta.

Según datos oficiales, durante 2023, la pobreza aumentó al 40,1% de la población argentina y afecta al 56,2% de los niños, que durante días enteros recorren los comedores comunitarios por un plato de comida.

A pesar de esta realidad social, el referente del movimiento Curas Villeros, Francisco “Paco” Olveira causó indignación por su decisión de no darles de comer a aquellas personas necesitadas que hayan votado por el candidato Javier Milei.

Frente a tanta desmesura declarativa, el obispado de Merlo-Moreno debió salir al cruce de las incomprensibles, por poco cristianas, palabras de Olveira y, a través de un documento publicado recientemente, señaló,

“La atención de nuestras comunidades, comedores y/o merenderos, a los más necesitados se realiza normalmente con el esfuerzo de muchos voluntarios/as, y se seguirá recibiendo a todas aquellas personas y familias que, ante su necesidad, se acercan a los mismos (…) Nuestra Diócesis tiene una larga y rica tradición de servicio a los empobrecidos sin acepción de personas por sus creencias, origen, opción partidaria, etc”.

Una decisión adoptada por los obispos de la diócesis de Morón, los presbíteros, Juan Chaparro y Oscar Miñarro, luego que se desatara una oleada de indignación de militantes de La Libertad Avanza ,de reconocidos comunicadores que ejercen en redes sociales, como Emmanuel Danann y, hasta, del empresario Marcos Galperín de Mercado Libre.

Precisamente, la polémica fue digital y se produjo porque el sacerdote que milita en Opción por los Pobres, Curas Villeros, un movimiento de sacerdotes de la Iglesia católica surgido en nuestro país a fines de la década de 1960 que viven en las villas miseria o barriadas precarias y que promueve el compromiso activo y la acción pastoral con las personas que las habitan, había solicitado “coherencia” a la gente desposeída de un plato de comida que votaron por Javier Milei en vez de Sergio Massa, y, prácticamente, los “excomulgó” del comedor popular que organiza como titular de una fundación.

“Coherencia (…) “no se acerquen al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. ‘No con la mía’, como dice la vicepresidenta electa (Victoria) Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

Además en declaraciones periodísticas el padre Francisco “Paco” Olveira, presidente de la Fundación Isla Maciel, afirmó que no cree que el Gobierno del presidente electo Javier Milei concluya su mandato. Y, sostuvo, “…ganó una opción que dice que la justicia social es una mierda, que dice que donde hay una necesidad no hay un derecho. No quiero vivir en una sociedad así y (…) vamos a estar muchísimo peor que hoy”,explicó.

Olveira que suele atender en un despacho donde resalta una fotografía del extinto Presidente, Juan Domingo Perón, despertó la indignación de una gran cantidad de adherentes de La Libertad Avanza que en X, decidieron realizar una colecta para darles de comer asado a aquellos que Olveira no atienda “con polenta en su mesa”.

Liderados por el tuitero Dan (@GordoDan_), decidieron “darle una lección” y organizaron una recaudación de fondos con el objetivo de llevar a cabo un “Gran Asado Argentino para aquellos en situación de necesidad“.

Fue tan grande la cantidad de dinero recaudado en pocas horas que se nombró un tesorero, Francisco Pirovano, quien ya aseguró que se hará un gran asado popular en el barrio de La Boca.

Hasta el momento, “juntamos cerca de $10 millones de pesos,y hoy probablemente se le ponga un freno a las donaciones. Más allá de eso, al haberse donado muchísima plata, lo que sobre después de este primer asado en La Boca se va a destinar para distintos comedores del país”, señaló.

La iniciativa recibió el apoyo de Marcos Galperín, fundador de la empresa Mercado Libre, quien calificó la iniciativa como “excelente”.

Por Antonio D´ Eramo.