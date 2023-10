Cuando “El Gordo” se desinfló en el debate: le hicieron precio

El debate televisivo de los candidatos a intendente de la ciudad, dejó aristas curiosas a través de las distintas exposiciones. No resultó denso, temáticamente fue correcto, aunque no se observó más énfasis en relación a la situación económica financiera de la municipalidad, siendo ésta la base de la gobernabilidad en función de la prestación de servicios, pensando en los futuros cuatro años.

¿Cómo serán los próximos ejercicios de la municipalidad? ¿Cuál será la herencia?

Participaron periodistas de varios medios locales, de Canal 10 y del calificado experto en policiales y judiciales del Grupo Crónica, Cristian Fernández , quienes enriquecieron la iniciativa y le dieron un vuelo acorde a una elección, que se dará en un contexto muy complicado e incierto.

Fue evidente que los aspirantes hicieron foco en el number one. El “Gordo” Montenegro dejó gustó a poco, era obvio que se sacaba todos los números. Estuvo a la defensiva, se parapetó en su manual de excusas. Se lo comió el personaje de la victimización y la discriminación. ¿O somos todos boludos? Mientras tanto opta por sacarle el culo a la jeringa. Es el “Ah pero Macri” pero en versión amarilla.

“Bullrich trajo las fuerzas federales, que hoy ya no están” y muy poco más fue lo que adujo en el tema de la inseguridad cuando la ciudad ha llegado a los 4 asesinatos por mes en lo que va del año. Y hay tres secretarios de Seguridad, Ferlauto, Jara y el propio intendente que atiende en el COM, no son señales de eficiencia precisamente. Hay un acuerdo con Sergio Berni de no invadirse, Montenegro y Berni fueron convivientes en Seguridad en CABA y Nación entre 2011 y 2015.

Hasta judicializó con suerte esquiva varios de los temas espinosos de su gobierno. Legal y Técnica acumula fallos adversos en distintos tópicos y son miles de millones de pesos que se restan al presupuesto a la hora de dar cumplimientos a las decisiones judiciales que se paga con la recaudación de tasas y derechos municipales.

Dónde está la ex superavitaria OSSE cuyo déficit ya alertó el propio presidente de la sociedad de Estado en el HCD cuando adelantó la caída de la cobrabilidad. Y sino se paga el servicio de agua y cloacas, cómo será la cobrabilidad de la tasa de alumbrado público y mantenimiento vial. Bowden fue el hallazgo en un gabinete que no tiene demasiado para lucirse. Una perla el hijo de “Paco”.

La “Ciudad del sí” es hacer enduro en las playas del norte que genera cajas negras a morir y también la elaboración de gin o el desembarco de Lamb Weston “Walter Hernández, histórico productor de papas en la zona, se mostró en Radio Brisas en 2018 “muy feliz con lo que aconteció la semana pasada, ya que se trabajó muchísimo para que esto sucediera”. En tal sentido, destacó que “este proyecto comenzó con (Carlos) Arroyo, luego siguió con los funcionarios de (Guillermo) Montenegro, así como con empresarios marplatenses. Sin el esfuerzo mancomunado de todos los sectores no hubiera sucedido esto”.

En este tren de la “Ciudad del Sí” la evasión fue la regla no la evasión. Niega la existencia de 135 cargos políticos, a los existentes les aplica un 20 % de descuento con lo cual reduce el número de cargos. Pero existe una lista que circula del 1 al 135 con nombres y apellidos, pero reconoce sólo 94, tendrá que chequear las fuentes y éste no sería el único caso.

Cuando llegó el momento de lo ocurrido con la defenestrada Secretaría de Cultura. Hasta Domaio (al que le costó un poquito) le “Sopló la dama” y apeló a leer los datos que aportaba. No obstante, lo paró en seco “Ese es nuestro proyecto en La Libertad Avanza”, lo único que hizo fue adelantarse ya que el intendente admitió que pensaba ganar las elecciones e iba a aplicar ese plan a partir de su segundo mandato. Muy burdo el pretexto para engordar al EMTUR que está tomado por Carla Ardanaz, la vice del ente descentralizado, que en misión especial estuvo 15 días en Italia para invitar al Papa Francisco a visitar la ciudad. Andá a contársela a Clerici e Insaurralde.

El “Gordo” no se apartó de un libreto consabido no hay obras públicas, no hay seguridad porque Nación y Provincia no reparan en Mar del Plata. Discriminan a los vecinos de la ciudad y la victimización como recurso es muy evidente cuando se hace un abuso de la misma.

El intendente nacionalizó el debate para escapar por izquierda siempre hay un Axel como exegeta de las desventuras. Hay compensaciones de cuentas que tienen una faz evidentenmente política. Es como cuando a Larreta lo citaron a la Quinta de Olivos y lo esquilmaron. Esa suerte dice correr el jefe comunal, cuando sólo se trata de saber cuál es el nivel de ejecución de un plan inexistente de obras públicas.

¿Tal vez las cuadras de ciclovías céntricas que nadie utiliza, además de haber complicado más la falta de dársenas de estacionamiento en el radio céntrico? “Hicimos las obras que se pueden pagar”. La inflación justifica todo, como el número de turistas que llegan a la ciudad con el dólar pisando los $ 1.000.-

Coucheado para hablar sobre coronavirus y seguridad al comienzo de su mandato, se comió la curva de la explotación petrolera quedando a la izquierda de Rosa Mauregui. Por este caso lo atendieron oportunamente Iguacel, Apud e Ibaguren, hasta lo trataron de ignorante y que no debía hablar desde su falta de capacidad sobre el tema. Fue difundido en todos los medios periodísticos del país.

No se lo sintió cómodo al Gordo en el debate. Lo sacaron de su zona de confort, estaba molesto y quedó expuesto hasta con el debutante y desconocido Demaio que defendió los colores de Javier Milei . La deficiencia en la calidad de atención de salas de salud barriales no quedó en el tintero. Y no cerraron los datos oficiales que emanaban en sus devoluciones. Como contrapartida en algunos sorprendió la solidez y la firmeza de la desafiante Fernanda Raverta y dio la talla. Aplica en su segmento, a pesar del achatamiento de la pirámide de haberes jubilatorios y desde esa posición se vuelve más vulnerable, esa es una cuenta del debe que juega a la hora del voto. También como reconocer los haberes de CFK a pesar de las instancias judiciales que desconoce

Le perdonaron en las disquisiciones al formular temas como el Estadio Mundialista inhabilitado por la propia Municipalidad hoy ya fuera del Mundial 2030 a pesar de las fotos con el Chiqui Tapia. Y en cuanto a las aplicaciones del transporte fue ineludible que le costó disimular que juega a dos puntas en la “Ciudad del Si” y tiene sus complicaciones. O explicar por qué adelantó el cierre de escuelas durante la pandemia, anticipándose a la provincia.

