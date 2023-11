Carrancio: “Si viene Milei y me pide que vaya a otro cargo no tengo mucho para elegir”

El actual concejal y flamante diputado provincial electo por La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, anticipó que su decisión es cumplir con la función en la Legislatura bonaerense para la que fue electo y destacó que en ese espacio se perfila como “una voz fuerte”.

“Si viene Javier (Milei) y me pide que vaya a otro cargo no tengo mucho para elegir, pero si puedo elegir el lugar prefiero ser diputado como la gente me eligió” ”, dijo a Radio Brisas.