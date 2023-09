Carlos Patrani, ex titular del Ente de Turismo, recuerda el errático intento de fusión con Cultura durante su gestión.

Las dinámicas de ambas áreas difieren diametralmente en razón de que tienen diferentes destinatarios y absolutamente otras herramientas para concretar la gestión. Es decir, se trata de objetivos muy distintos, aunque compartan la misión de toda la Municipalidad: mejorar la calidad de vida de los habitantes del Partido de General Pueyrredon.

Por supuesto que eso no quiere decir que no haya proyectos en los que puedan coordinarse acciones conjuntas, de hecho, este es el rol que viene cumpliendo a cabalidad el Emtur, no solo con otras áreas municipales, sino también con organismos públicos y privados locales, provinciales y nacionales.

Definitivamente aquella fue una experiencia perturbadora para ambas áreas, que impactó negativamente en las labores internas del Ente teniendo que redoblar esfuerzos para que esas alteraciones no se expresen en la gestión pública.