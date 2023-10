Cáncer de mama: si se diagnostica tempranamente es curable en más del 95% de los casos

Se detecta en 1 de cada 8 mujeres y es la primera causa de muerte femenina por enfermedad oncológica. En el Clínicas se triplicaron las consultas por reconstrucción mamaria.

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora cada 19 de octubre, fecha impulsada para promover su diagnóstico precoz, incrementar el acceso a los controles y tratamientos. De acuerdo a la International Agency for Research on cancer, en el mundo se diagnostica en más de un millón de personas y 400.000 mueren al año por este motivo, en tanto que en Argentina se detectan 22.000 casos al año y es el cáncer más común. Se estima que el 77% de los casos nuevos y 84% de las muertes ocurren en mujeres.

Entre los factores de riesgo de cáncer de mama no modificables se encuentran el sexo (las mujeres tienen mayores riesgos de desarrollar cáncer de mama) y la edad (aumentan las probabilidades de tener esta enfermedad especialmente en aquellas mujeres cercanas a la menopausia). Con respecto a las personas con familiares directos con esta patología, la Dra. Valeria Cáceres perteneciente a la Unidad Funcional de Mastología Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” (IOAHR), sostiene: “El cáncer genético o hereditario es el factor de riesgo más importante, pero no el más frecuente, ya que, sólo entre un 5% y 7% de las pacientes portadoras de un cáncer de mama tienen una base genética en su origen. La presencia de un familiar de primer grado (madre, hermana, hija) con cáncer de mama aumenta el riesgo de padecer la enfermedad entre 1,5 a 3 veces por sobre la población general. Este riesgo aumenta cuanto más temprana es la edad de aparición en el familiar afectado, y con el número de casos en la familia”.

Por otro lado, existen factores modificables que elevan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. En este sentido, las mujeres con sobrepeso tienen más chances de contraer esta enfermedad y de volver a tenerla que las mujeres que tienen un peso saludable. Esto se debe a la producción de estrógenos en el tejido graso. Asociado a esto, las personas que realizan actividad física pueden controlar de forma más eficiente el peso, reduciendo así los niveles de grasa en su cuerpo. El consumo de alcohol también es considerado un factor de riesgo, ya que, puede aumentar los niveles de estrógenos en el cuerpo como también puede aumentar el riesgo de cáncer en las mamas y en otras localizaciones al dañar el ADN de las células. De la misma manera, fumar no solo aumenta la posibilidad de desarrollar este y otros tipos de cánceres sino que también puede producir otras enfermedades que compliquen el tratamiento del cáncer de mama (por alteración de la vascularización y circulación sanguínea, afecciones pulmonares).

Respecto de su detección, si bien en sus estadios iniciales suele ser asintomático, según el estadio y tipo de cáncer puede manifestarse como un bulto en la mama, una zona indurada (donde hay engrosamiento y endurecimiento generalizado de la piel) con o sin enrojecimiento de la piel o edema, una retracción, derrame por el pezón o a través de un bulto en la axila. Se recomienda que las mujeres examinen sus mamas al mismo tiempo cada mes, preferentemente al finalizar cada período menstrual.

Por otra parte, es fundamental la realización de una mamografía, que permite ver lo que aún no se puede tocar. Se recomienda realizarla anualmente a partir de los 40 años a todas aquellas mujeres asintomáticas, con estudios clínicos normales y sin antecedentes de la enfermedad, y en las pacientes con antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado, se recomienda hacerla 10 años antes de la edad de detección del cáncer del familiar más cercano. Si se detecta el tumor en esta instancia temprana, la enfermedad alcanza su máximo nivel de curación.

En lo que respecta a la reconstrucción mamaria, desde la División de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas, si bien destacan el impacto positivo de esta intervención a escala física y psicológica y que hay un aumento en la cantidad de consultas por este tipo de intervención, advierten que una proporción significativa de mujeres, una vez atravesado el cáncer de mama y realizada la mastectomía, por distintos motivos no puede acceder a la cirugía reconstructiva. “Resulta clave evaluar cada caso en particular para entender la necesidad de la paciente y la posibilidad concreta de una cirugía reconstructiva”, afirma el Dr. Sebastián Alba Posse, Médico Mastólogo integrante del área (MN 121.114).

El 24 y 25 de octubre en el hall de entrepiso entrando al Hospital de Clínicas por la calle Paraguay en el horario de 9 a 12 hs, todas las personas mayores de 18 años que hayan atravesado una mastectomía podrán tener una entrevista con un equipo interdisciplinario de especialistas que evaluarán la posibilidad de realizar una cirugía reconstructiva. En el Hospital Roffo, el 27 de octubre se realizará la “Caminata alrededor del Roffo” y actividades de concientización junto con la entrega de lazos rosas como símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

10 mitos y verdades sobre el cáncer de mama

1. ¿Detectar un nódulo es sinónimo a cáncer de mama? La mayoría de los nódulos que se detectan en la mama son benignos. De acuerdo a la edad y al momento del ciclo podemos detectar quistes o nódulos sólidos como los fibroadenomas, que es el tumor benigno más frecuente de la mama.

2. ¿Las mujeres con pechos pequeños tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama? El tamaño de las mamas no tiene relación con la incidencia del cáncer.

3. ¿Si no tengo antecedentes no puedo desarrollar cáncer de mama? El 85% de los cánceres de mama son esporádicos. Esto quiere decir que la mayoría de las pacientes que presentan la enfermedad no tienen familiares directos con cáncer de mama.

4. ¿Tener hijos y amantar garantiza no desarrollar la enfermedad? Parir antes de los 30 años y dar de mamar está en relación a la disminución del riesgo, pero no garantiza la no aparición de la enfermedad.

5. ¿Los anticonceptivos orales son nocivos para la salud mamaria? El uso de anticonceptivos orales de última generación con mínima dosis no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

6. ¿Los anti-transpirantes pueden provocar cáncer de mama? Mucho se ha dicho sobre los anti-transpirantes y el riesgo de cáncer de mama; sin embargo, la relación entre ambos (en base a una supuesta obstrucción del flujo linfático y la acumulación de toxinas debido) no tiene un sustento científico.

7. ¿Dormir con corpiño puede dañar la salud mamaria? ¿Los corpiños con aro pueden provocar cáncer de mama? No hay evidencia científica que demuestre que la utilización de corpiño afecte la salud de la mama. El uso de corpiño, independientemente de si tiene o no aro, no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Solo en caso de que sea muy ajustado o esté rota la tela que lo contiene, el aro puede generar molestia y más raramente dolor en la parte inferior de la mama, pero esto es por mal uso o por defecto en la prenda antes que por la presencia o ausencia de aro. ¿Los corpiños con encaje o bordados, son nocivos para el pezón? Los corpiños no suelen ser nocivos para el pezón, siempre y cuando no generen roce o lastimen con alguna costura. Raramente puede haber alergias a determinados materiales que pueden irritar la piel. ¿Los corpiños deportivos son mejores que aquellos con aro? No existe un modelo de corpiño mejor o peor que otro. Todo tiene que ver con las preferencias de la mujer, lo que acostumbra a usar y la calidad del mismo. Los corpiños deportivos, al ser diseñados para la actividad física, tienen mejor sostén y contención de la mama al correr y saltar, lo que puede evitar el disconfort propio de estas actividades a dicho nivel.

8. ¿La mamografía es dolorosa? No. Algunas mujeres con mamas sensibles pueden experimentar incomodidad, pero no dolor.

9. ¿La mamografía produce cáncer? Las dosis de radiación que se utilizan en una mamografía son muy bajas y no producen cáncer de mama ni de otro órgano. Si bien es cierto que la mamografía utiliza rayos, las dosis que se usan cuando la mamografía se realiza con un mamógrafo de última generación son sumamente bajas: es equivalente a la dosis efectiva de radiación que cualquier persona recibe por la radiación ambiente en el transcurso de un mes.

10. Los implantes mamarios, ¿puede provocar cáncer o aumentan el riesgo de desarrollarlo? La relación entre el cáncer de mama y prótesis mamarias ha sido tema de varios estudios de investigación, pero ninguno de éstos ha podido demostrar científicamente una relación de causa y efecto de prótesis mamaria y cáncer de mama. Toda paciente que va a ser sometida a una cirugía de colocación de prótesis por motivos estéticos, debe previamente a la intervención realizar una mamografía y una ecografía mamaria.

Por Karina Di Vitto.

