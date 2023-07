Cambio del Chiqui Tapia: de Mar del Plata a Miami

Pasó el Mundial Sub 20 y en estas horas se avanza en la casa de la selección en Maimi.

La ciudad de La Plata recibió una inyección inesperada (ver aparte) por la llegada de miles de turistas con un aporte de varios países participantes sus delegaciones, dirigentes y simpatizantes que legaron a la Argentina.

La dinámica de Chiqui Tapia funciona en otra onda y tras la conversación que mantuvo con el intendente Guillermo Montenegro que publicó el diario La Capital: “Montenegro y Tapia se reunieron para avanzar en el acuerdo por el estadio”, “El tema está vigente y van a seguir conversando en las próximas semanas”, contó una fuente consultada por LA CAPITAL.

Tapia y Montenegro se reunieron en agosto de 2022 y en enero de este año, pero no fluyeron estas conversaciones y claramente Mar del Plata ha sido postergada. Ya no es sólo es la reparación de la techada, sino también los daños emergentes de su clausura: económicos, materiales, deportivos etc.

Debería estar en la agenda de los candidatos, en esta campaña carente de propuestas, como un síntoma de recuperación cómo que alguien se está ocupando del tema.