Boca recibe a Belgrano por 3 puntos necesarios para seguir en carrera

Tras conseguir un valioso empate en el Superclásico frente a River, Boca busca seguir en la senda del buen juego cuando choque este domingo, desde las 19:15 horas, contra Belgrano de Córdoba en La Bombonera, por la octava fecha de la Copa de la Liga. El equipo de Diego Martínez necesita imperiosamente los tres puntos para evitar que el Pirata se acerque a su línea y para arrimarse a los puestos de clasificación a los cuartos de final. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre el duelo que dirigirá Nazareno Arasa.

Gracias al gol de Cristian Medina, que los hinchas bautizaron como el Medinazo en las redes sociales, el elenco dirigido por el ex-Tigre sacó una igualdad importante en el Monumental. Con ese resultado, el Xeneize alcanzó la séptima posición después de cosechar 10 puntos de los 21 posibles, como consecuencia de sus dos victorias, cuatro empates y una derrota. Su única caída la sufrió frente a Lanús, que al término de la fecha de los clásicos finalizó como el cuarto clasificado a la siguiente instancia con 13 unidades.

En lo que respecta al once inicial, Martínez no podrá contar con Pol Fernández, que todavía se recupera de su esguince de tobillo derecho, y Frank Fabra, de baja por un cuadro gripal que lo obligó a realizarse estudios por un posible caso de dengue. En tanto, Cristian Lema fue convocado pero no estará de entrada porque se entrenó de manera apartada durante toda la semana por una molestia muscular.

Aunque mezcló en la práctica del jueves y no dio muchos indicios de la posible información, el partido contra la Banda dejó sensaciones positivas. No obstante, existe la chance de que no repita el mediocampo porque Ezequiel Fernández sintió una molestia el viernes por la mañana que le impidió hacer fútbol en la práctica en Ezeiza y se confirmó un desgarro. Con esto, el DT definió que el colombiano Jorman Campuzano lo reemplace, por encima de Mauricio Benítez.

Por otra parte, Valentini será el que ocupe el lugar del otrora zaguero de Lanús, mientras que Lautaro Blanco, quien sumó asistencia ante River, estaría en el andarivel izquierdo. Edinson Cavani y Miguel Merentiel continuarán en la delantera.

Comparte esto: Facebook

X