Boca empezó a pensar en Lanús y varios volverían a la titularidad

Luego de haber vuelto al triunfo en su visita a Central Córdoba y cortar la racha de tres caídas al hilo por la Copa de la Liga, en Boca ya empiezan a planificar el compromiso del sábado ante Lanús, al que recibirá en la Bombonera desde las 18.30 previo al duelo del jueves por la ida de semifinales de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Y frente al Granate son varios los titulares que volverían para ganar ritmo.

Por la seguidilla de partidos que se le vienen, en el cuerpo técnico tienen decidido continuar con la rotación para afrontar estos compromisos ya que luego de la ida con el Verdao, el domingo siguiente tendrá el Superclásico con River y a la otra semana, el jueves 5 de octubre, cerrará la llave en Brasil ante los paulistas. El plantel regresó anoche a Buenos Aires y desde hoy Almirón empezó a definir el once.

Con el calendario en a mano, todo indica que el sábado Sergio Romero volverá a descansar, como sucedió ante Defensa y Justicia, y en su lugar ingresará Javier García. La defensa cambiaría por completo y aparecerían Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra. Estos últimos tres tienen su lugar asegurado frente a los de Abel Ferreira y la idea es que jueguen el sábado para que lleguen con ritmo al cruce copero.

En el medio, Cristian Medina y Equi Fernández serán preservados, pero el que podría mantenerse en el once ya que hace mucho que no sumaba minutos de arranque es Jorman Campuzano. Junto a él podrían estar Guillermo Fernández, quien no viajó a Santiago del Estero por haber terminado tocado frente al Halcón, y Ezequiel Bullaude.

En cuanto a la delantera, no repetiría ninguno de los tres que jugaron en el Madres de Ciudades. El candidato a regresar a la titularidad es Edinson Cavani, que no ingresó contra el Ferroviario, y lo podría acompañar Darío Benedetto luego de volver al gol tras 10 partidos frente a los santiagueños. En tanto, como un cuarto volante podría jugar Luis Advíncula. Otra opción es que en alguno de estos lugares se metan Juan Ramírez o Norberto Briasco, dos que ingresaron en la goleada en Santiago, o el propio Valentín Barco, al que cuidaron ayer por el corte que sufrió en el pómulo izquierdo en Varela, por el cual recibió cinco puntos de sutura.

El probable once de Boca ante Lanús

Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Darío Benedetto o Valentín Barco.

..

Comparte esto: Twitter

Facebook