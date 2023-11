Balotaje en Mar del Plata: LLA asume la totalidad de la fiscalización: Aparta al PRO y la UCR mira

Se presume que Javier Milei según los resultados a la elección presidencial del 22 de octubre, debería imponerse con el 58 %, ello surge de la suma de los porcentajes de los votos obtenidos por Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Schiaretti frente a los votos conseguidos por Sergio Massa y Myriam Bregman, que estarían sumando el 38 %.

Debe considerarse que con el 41 % de los votos conseguidos Guillermo Montenegro se quedó con la intendencia.

No obstante no en vano se ha destacado que la fiscalización es tan importante como la propia elección, y en ese sentido se rompió en Mar del Plata el acuerdo al que arribaron esta semana La Libertad Avanza y el PRO.

El referente de la Quinta Sección Electoral de la Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, no cedió frente a Cristian Ritondo y Alejandro Rabinovich ambos del PRO , y su propio equipo de fiscales se hará cargo del control del escrutinio provisorio el próximo domingo 19, día del trascendental acto electoral.

Hay que recordar que Sergio Massa por Unión por la Patria había ganado el 22 de octubre con el 36,27 % de los votos y ahora debe buscar su techo en todo el país para sumar el 50 % + 1 voto, para quedarse con la presidencia de la Nación.

Sin embargo, ayer por la tarde se vivía una tarde muy tranquila en Mitre y Belgrano donde se alberga el equipo de Milei. “Tenemos 2.200 fiscales y ya anotamos en lista de espera” aseguraron en el lugar. Otro dato no menor en estos casos, es que la jornada puede demandar $ 10.000.- por cada participación y en ese sentido se confía en la militancia y en los aportes voluntarios a la jornada cívica. Mientras que otras fuentes señalan que “si no hay plata no hay fiscales”

El manejo de los fiscales es una señal de poder en el territorio y en este sentido LLA decidió desalojar al PRO de un control en el cual puede depender la suerte de los respectivos candidatos dado que General Puyerredon el es el distrito más importante del interior de la Provincia de Buenos Aires.

Montenegro ya felicitó a Massa el 22 de octubre como ganador de la elección y el ministro de Economía y candidato presidencial hizo conocer un mensaje para trabajar juntos desde el 10 de diciembre como se conociera en publicaciones periodísticas.

Es muy fuerte la presencia de Unión Por la Patria (logró la misma cantidad de concejales que JxC) y hay vasos comunicantes con la Libertad Avanza en el orden local, lo cual despierta ciertos reparos en la tarea de quienes no pudieron contener los votos de Rolando Demaio, para intendente , como tampoco de Alejandro Carrancio ya que la Libertad Avanza resultó tercera detrás de Unión Por la Patria y Juntos por El Cambio en la disputa de las bancas de diputados provinciales por el Quinta Sección Electoral.

Y otro detalle que profundiza cómo podría ser la combinación de factores en este complejo contexto político, caracterizado por una precariedad que acompaña un angustiante clima económico, social y político, es que el presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, también se ha volcado a la neutralidad que pregona el radicalismo, pero no expresa que no hay que votar a Sergio Massa, y muchos son los radicales que ya públicamente han optado por esa decisión.

El desenlace podría dejar con algún síntoma de debilidad al propio intendente marplatense, quien no se ha mostrado precisamente para nada comprometido, con la movida que ha producido el ex presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri.

Ya hubo anticipos en este sentido: “ Pacto entre Macri y Milei: el PRO movilizará a sus fiscales para cuidar los votos del libertario, dice como titulo Infobae.com en nota que firma David Cayón y expresa que “ El partido fundado por el ex presidente pondrá la “mano de obra” que La Libertad Avanza no tiene para controlar el acto electoral. Ya comenzaron los llamados a los militantes con la intención de superar los 100.000 colaboradores .

Este no sería el caso de Mar del Plata, por ejemplo. Políticamente hablando, Montenegro podría hallarse ante una tormenta perfecta. Datos sobran y habrá que esperar la lectura de los resultados dentro de 10 días.

Comparte esto: Twitter

Facebook