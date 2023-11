Bajo el lema “Universidad Pública Sí”, convocan a un abrazo a la UNMDP.

Frente a la propagación de discursos que cuestionan abiertamente la gratuidad universitaria, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata convoca a un abrazo al complejo ubicado en la calle Funes como parte de una campaña denominada “Universidad pública sí”. La actividad será el próximo miércoles a las 13.

Actualmente nuestro país se encuentra de frente a lo que puede significar un momento de quiebre en su historia. El próximo domingo 19 de noviembre los argentinos iremos una vez más a las urnas a definir cuál será el rumbo de nuestra patria. A cuarenta años de democracia se disputan en estas elecciones ciertos acuerdos básicos que hacen a la convivencia y el bienestar de nuestra sociedad. Los distintos actores que conformamos la comunidad universitaria de la ciudad de Mar del Plata nos sentimos en la responsabilidad de posicionarnos y actuar en consecuencia.

No es posible la indiferencia cuando lo que está en juego es la tolerancia democrática, el cuidado y la promoción de la educación y la salud como bienes sociales, la no-militarización de nuestra sociedad, la tranquilidad de vivir en una comunidad desarmada, o el piso de humanidad de no mercantilizar la vida mediante el sistema de compra-venta de órganos. Somos conscientes de que las políticas de ajuste, desfinanciamiento y libre mercado no se tratan de recetas nuevas, sino de caminos conocidos y dolorosos para el pueblo argentino, que nos dejarán como saldo profundo endeudamiento y pobreza extrema.

El proyecto político que encabeza Javier Milei amenaza nuestra democracia y nuestra República. Como estudiantes, docentes, graduados y trabajadores universitarios, entendemos que es momento de poner en marcha una demostración de conciencia de la ciudadanía universitaria, que dé por finalizada la grieta.

La propuesta de implementación de vouchers en la Universidad es la punta de lanza de un proceso de desfinanciamiento que implicaría el recorte salarial, el ajuste a los presupuestos de ciencia y técnica, y el desguace de las políticas de bienestar, género y accesibilidad. Todo esto tendría por consecuencia un retroceso atroz en materia de derechos para los ciudadanos argentinos, constituyendo un sistema educativo elitista y socavando gravemente el rol de las Universidades en el desarrollo de nuestra nación.

Comparte esto: Twitter

Facebook