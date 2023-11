Azul: Clima tenso entre el campo y movimientos sociales por una polémica Tasa

¿Más impuestos o una tributación más justa?: el debate que atravesó al HCD

La sesión en la que se discutieron las modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva se extendió a lo largo de varias horas, pese a que las posturas ya estaban prácticamente definidas con los despachos de mayoría y minoría elevados desde las comisiones. En las gradas, apenas ingresaron unas 50 personas, ligadas en su mayoría a la dirigencia del campo.

El público presente aplaudió las intervenciones de ediles del vecinalismo de Azul, el PRO o el GEN, reprobó los argumentos de sectores del peronismo y, en especial, mostró su enojo con la postura del concejal de Nuevo Azul y ex jefe de Gabinete del Municipio, Alejandro Vieyra, quien defendió la iniciativa y hasta sacó a la luz charlas con el intendente electo en las que reveló que parte de los fondos se usarán para una serie de obras comunitarias sugeridas por su bloque Nuevo Azul. La tensa situación, obligó a la presidenta del HCD, Inés Laurini, a solicitar a los presentes que no interrumpan la palabra y hasta a la advertencia de desalojar la sala y continuar la sesión a puertas cerradas.

Cabe mencionar que la “Tasa por Servicios Esenciales” plantea que los recursos recaudados serán destinados a áreas como salud, deporte, educación e infraestructura.

En ese marco, uno de los puntos focales del debate se centró en si se trataba de una nueva Tasa o sí, por el contrario, se legislaba sobre un tributo ya existente al que se le buscaba “ampliar el grupo de contribuyentes” ya que la carga actual estaría centrada únicamente en el contribuyente de los inmuebles urbanos.

En ese sentido, una segunda discusión estuvo atada a la especificidad o no del “hecho imponible”. En otros términos, si existe una contraprestación de Servicio bien delimitada o si su “vaguedad” la convertía en un nuevo impuesto para sectores rurales.

Ante estas discusiones, sectores de la oposición no dudaron en tildar a la Tasa como un nuevo “impuestazo” al campo. Uno de los ediles que tomó la bandera del sector rural fue el concejal de Podemos Azul Juan Louge: “Me parece una barbaridad estar discutiendo la ordenanza sin tener proyectado el Presupuesto 2024. No sabemos el destino de los fondos recaudados. Vemos una imprudencia total. No se apeló al diálogo y no se aportaron datos precisos” lamentó. Defendió los aportes que ya hacía el campo como en “marcas y señales” o la Tasa Vial” dijo.

En ese sentido, cuestionó la falta de una contraprestación específica de la Tasa y advirtió sobre la litigiosidad que derivaría de su aprobación con presentaciones judiciales de los sectores afectados

La respuesta llegó a través de Inés Laurini (FdT), quien dejó momentáneamente la presidencia para ocupar su banca y contestar y deslizó que el edil Louge carecía de objetividad por tener intereses cercanos al sector rural: “Uno escucha a algunos concejales que parece que lo único que defienden es su propio bolsillo” lanzó

“En años nadie cuestionó esta definición del hecho imponible y no se lo cuestionaron cuando aumentaron el 70% la tasa de servicios urbanos. Aprobaron en años anteriores el ornato de calles, servicios generales municipales de cultura, educación, esparcimiento. Jamás se cuestionaron lo mal definido que estaba el hecho imponible para la Tasa Urbana” retrucó.

Otro de los momentos tensos del debate se produjo con la intervención del concejal Alejandro Vieyra, quien dio cuenta de conversaciones con el intendente Nelson Sombra y especificó el destino de algunos de los fondos a recaudar como obras “Un hospital veterinario, puesta en valor de la Escuela Albergue de Cacharí, el saneamiento del basurero a cielo abierto o el paseo de la Costanera Norte” dijo.

“Parece que el concejal Vieyra tuvo suerte y le mostraron algunas cuestiones porque pidió un montón de cosas. Paree que el concejal Vueyra va a consturir Disney world. No le va a alcanzar esta Tasa” replicó Ramiro Ortíz (PRO).

En medio de las discusiones- hasta hubo una denuncia pública de una concejala Paola Ficca que fue víctima de amenazas- hubo una propuesta intermedia del bloque de la UCR Evolución que lideran Jorge Ferrarelo y Pilar Álvarez de devolver las modificaciones a la ordenanza a las comisiones para un mayor debate y con la participación de los sectores de la comunidad afectados. La propuesta fue rechazada.

¿Un impuesto al viento?: otro de los momentos más polémicos de la sesión

En medio de la discusión, el concejal del PRO Ramiro Ortíz expresó: “Esto apurado por una mayoría circunstancial que tiene el intendente electo no va a salir muy bien” introdujo.

“Seguimos inventando tasas. ¿Cuál es el límite? Esto es confiscatorio. Aprobar estas ordenanzas es un salto al vacío. Se van a acordar cuando venga el Tribunal de Cuentas.

En una de sus intervenciones lanzó: “Han creado un impuesto al viento. A los molinos eólicos le crearon un impuesto, Otra Taza. Para la aprobación de la Tasa y después otra para la inspección. ¿Cuánto tiene que invertir el Municipio para inspeccionar un molino con los parámetros internacional? ¿Cómo lo inspecciona? Además es ilegal porque lo prohíbe la ley nacional de parques eólicos y acá lo crean” advirtió.

La respuesta llegó a través de Inés Laurini (Frente de Todos) quien afirmó que el HCD “que el código tributario incluye al tributo porque cuenta con el ñpotencial tributario- citó el caso de Tornquist-“y mencionó que en 2023 “YPF Luz se presenta ante el Ejecutivo y gestiona la excepción impositiva. Extiendo el potencial tributario tenemos la obligación de incluirlo” justificó.

Tras un extenso debate, las modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva fueron aprobadas con el voto del interbloque del Frente de Todos – Frente de Todos, Peronismo 26 de Julio y Nicolás Cartolano de Peronismo para el Desarollo- afirmó que acompañó porque parte de los fondos de usarán para llevar el trnasporte público a las localidades- y los dos votos de Nuevo Azul.

Frente al HCD y separados por un cordón policial, se manifestaron este martes sectores del campo contra el cobro del tributo al que calificaron de un “impuestazo” y movimientos sociales, como la agrupación 1 de Octubre, a favor del nuevo esquema impositivo “más redistributivo”. Aunque mostraron su apoyo a los cambios propuestos, la CGT de Azul optó por no movilizar a la plaza central.

Las modificaciones a la ordenanza fiscal e impositiva surgieron producto de un acuerdo parlamentario entre el intendente saliente Hernán Bertellys (Juntos) y el intendente electo, Nelson Sombra (Unión por la Patria) que busca revertir la ecuación económica deficitaria del municipio. Su aprobación preliminar- aún resta su convalidación por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes- fue realizada antes del envío del Presupuesto y con la composición actual del HCD (se estima que con la nueva conformación del 10 de diciembre no estaban garantizados los votos).

Sergio Di Pino

Infocielo.com