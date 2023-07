Arranca Montenegro vs Montenegro

Difícil la campaña de un segundo mandato cuando va entregar una ciudad peor de la que encontró. Ahora sacó a los secretarios a la cancha para que ocupen su lugar de comentaristas, porque las soluciones no llegan, sino que los problemas se agravan y se reiteran, son déficits de gestión . La vía de escape se neutralizó pero sólo por ahora, también los reclama Santilli. La sensación no se agotó y tampoco perderá vigencia parece.

El GABINETE DESGASTADO Y DEVALUADO

Habrá en un eventual segundo mandato un profundo cambio de gabinete. Habría pocas confirmaciones, el exhausto presupuesto no resiste el cúmulo de demandas que se extiende desde el centro urbano a todos los puntos cardinales. Son problemas reales, no es ficción ni fruto de la campaña política. El puntal del EMVIAL no es un poncho que alcance todo el desborde que se observa.

LA POLITICA PREDOMINA SOBRE LA GESTION

Los enfrentamientos y las confrontaciones con la provincia, fortalecen a Juntos Por el Cambio. Esa base electoral acérrima opositora a la Nación y a la Provincia son los baluartes del acompañamiento a un referente que llegó con la nuestra, como afirma Javier Milei. Sin embargo la gente compró este modelo que se profundiza. Con muy poco alcanza, la inflación y cómo golpean la pobreza y la inseguridad, es suficiente, Montenegro no necesita hacer campaña. Ahora se cumple con ir a Once Unidos y felicitar a Unión, por ahí va la bocha. Y por ahí también va el Cenador de Palermo Soho, Alejandro Rabinovich, quien salió revolear muertos en tren de campaña. Es una estrategia. Cuando los fundamentos técnicos se expresan en términos de respuestas políticas baja la calidad de vida. Y Mar del Plata lo siente.

A RAVERTA NO LE SOBRA NADA

Revertir el 2019, no hay segunda vuelta es la intendencia sin otro turno. La campaña la ha metido en una encrucijada donde no está asegurado un acompañamiento nítido de todos los sectores convocados. Se ha metido Milei en la conversación y habrá que tener en cuenta cómo se armó la lista de concejales hasta el número cuatro de Unión Por La Patria, un número potable para renovar las bancas hoy existentes. Surge de haber absorbido la tercera fuerza política de la ciudad dentro de Encuentro Marplatense. ¿Cómo bajan además las líneas que conduce Sergio Massa? Ahora es otro jugador nuevo que talla alto. Y tampoco con la ANSES las soluciones son mágicas. La titular del organismo de seguridad social tiene un desembarco complicado a pesar de Tristán que también la da una mano. Es un acierto su campaña de propuestas que hacen foco en la planificación frente a la improvisación. Las elecciones provinciales adelantadas y desdobladas de la presidencial no son la mejor noticia que reciben en General Pueyrredon por estas horas.

LOS MILLONES DE LA CAMPAÑA

Quedó definido que Emiliano Giri y Tato Serebrinsky sea quienes manejen la fiscalización de las 1643 mesas de General Pueyrredon. La interna y el resultado de la misma van a ser monitoreados desde las altas esferas de Juntos Por El Cambio. Los aprontes ya merecieron la movida que obliga ser el mayor distrito electoral después de La Matanza. Los aportes de recursos públicos llegan a que se destinen sólo en ese concepto alrededor de $ 50.000.000.- que no incluyen logística y catering. Claramente se observa que no existe paridad con fuerzas políticas de menor representación que no pueden conchabar una cantidad de fiscales de esa magnitud. Para muchos está en juego llegar al piso de las PASO y participar en la elección general.

