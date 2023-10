Argentina llegó a Perú y es local: miles de personas en el recibimiento

.La Selección Argentina tiene más hinchas que ninguna otra. No hace falta el The Best ni más prueba que la locura en los hinchas de donde juegue, aunque sean rivales. Fuera del país, este año primero copó China, luego Indonesia y recientemente Bolivia. Perú se sumó a esa lista, representado por miles que hicieron vigilia desde la mañana de este lunes en Lima.

La delegación campeona del mundo, con el capitán Lionel Messi a bordo, se entrenó en el predio de Ezeiza, partió pasadas las 18 y aterrizó más tarde de lo previsto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a las 22.15.

Desde allí, Argentina tuvo 40 minutos más de traslado hasta el hotel Hilton de Miraflores: el plantel entró por detrás, saludó a la distancia a la multitud por cuestiones de seguridad y subió para la cena, donde se festejó el cumpleaños 37 de Franco Armani, que recibió un regalo del presidente Claudio Tapia.

