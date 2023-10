Alfredo Casero estalló de furia contra Juntos por el cambio y la Libertad Avanza de cara al ballotage

El humorista Alfredo Casero explotó en furia al enterarse que tras la derrota en las elecciones presidenciales, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC) acompañará a Javier Milei, líder de La Libertad Avanza (LLA) en la segunda vuelta contra Sergio Massa, de Unión por la patria (UxP). “La traición a la Patria la van a hacer ustedes”, aseguró.

Casero hizo un vivo en sus redes sociales para expresar su enojo. Lo hizo a los gritos, con mucha bronca: “Todas las idioteces de Juntos por el Cambio, todas las imbecilidades del PRO, todas la rosca al pedo que hicieron María Eugenia Vidal, el pelado inútil ese (por Horacio Rodríguez Larreta) y la gente que hizo daño por todos lados, como José Luis Espert tirando mierda; todo el mundo que hizo mierda, todos, están directamente relacionados al triunfo de Massa”.

“A ver si me explico mejor: si ustedes pelotudean esta vuelta y no llegan a un acuerdo rápido, van a tener el enojo de la gente”, agregó.

“Ustedes se están postulando para ser funcionarios, hijos de puta. No nos están postulando para ser reyes. Así que pónganse las pilas y hagan las cosas bien. Nosotros vamos a volver a votar como idiotas. Se los aviso ahora. Ahora se los digo, después va a ser peor. Después, va a ser mucho peor porque”, siguió.

Después se dirigió al candidato de LLA: “Milei no nos cagues eh. No nos vayas a cagar con arreglos con Massa”. por otra parte, a Patricia Bullrich le advirtió: “Señora, pásese a nafta o ponga adelante a María Eugenia Talarico. Y si no está bien, córrase usted, señora. Córrase. Pero pónganse pilas porque nos van a llevar puestos y créanme, ténganme la seguridad, que la traición a la patria la van a hacer ustedes, porque están traicionando a la gente que los que a la gente que convocaron y le mintieron”.

“Eso lo hicieron en el 2019, hijos de puta nos hicieron votar mierda desde el 2019, cuatro años rompiéndonos el ojete ustedes mismos. Milei, con todo el cariño que te tengo, no nos vayas a hacer una cagada”, concluyó Casero. (DIB) ACR

