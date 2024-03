Alfaro y la prueba de Costa Rica contra la Selección Argentina: “Al campeón del mundo se lo respeta, no se le teme”

Gustavo Alfaro enfrentará este martes por la noche -y madrugada del miércoles- a la Selección Argentina en un amistoso al mando de Costa Rica, que llega dulce tras clasificarse a la Copa América de este año venciendo el sábado a Honduras. El entrenador argentino palpitó la prueba que se llevará a cabo en Los Ángeles en una conferencia de prensa en la que habló de la actualidad de su equipo.

“Vamos a enfrentar al campeón del mundo y se le respeta, pero no se le teme. A los chicos los aliento a intentar, que aprovechen y que lo vivan con intensidad. Enfrentar a los mejores siempre es bueno“, consideró, para luego sumar un elogio para Lionel Scaloni: “Yo digo que una de las virtudes que tuvo es que construyó un equipo con (Lionel) Messi“.

De todas formas, el DT avisó que, después de lograr el boleto al certamen continental, podrá centrarse en realizar pruebas y recuperar a los soldados caídos: “Contra Honduras no podíamos probar. Tenemos jugadores que están fuera, por lesiones u otros temas que me gustaría poder ver. Me gustaría empezar a tener un control más estricto y consolidar más una base. Quiero terminar de ver cómo se recuperan los muchachos”.

Qué dijo Scaloni sobre Alfaro: devolución de elogios y reconocimiento

“Alfaro es un técnico que siempre ha sacado resultados. En Ecuador lo ha hecho muy bien, espero y deseo que le den tiempo a su proceso en Costa Rica y seguramente dará resultados”, aseguró por su parte el entrenador campeón del mundo sobre Lechuga.

El presente de Costa Rica

Desde el arribo de Alfaro el pasado noviembre, los Ticos disputaron cuatro partidos: perdieron los dos primeros de la Liga de Campeones de la Concacaf con Panamá (3-0 y 3-1), pero después le ganaron un amistoso a El Salvador (2-0) y luego vino el 3-1 a Honduras por el playoff y el boleto a la Copa América.

En la cita continental, integrarán el Grupo D junto a Brasil, Colombia y Paraguay, debutando el 24 de junio frente a la Verdeamarela.

