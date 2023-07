Aldosivi se trajo un buen triunfo de Santiago del Estero

Aldosivi mostró una buena versión en Santiago del Estero y venció a Mitre por 2 a 0 en la Fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional. Una sólida actuación ante un equipo que no lo exigió demasiado y careció de ideas ofensivas.

El comienzo del partido fue inmejorable para el conjunto marplatense. En el primer ataque profundo que tuvo en velocidad, se puso en ventaja. Luego de una serie de coberturas tardías en defensa, Morello cedió para Cervera en mitad de cancha y el juvenil fue por el centro del campo hasta el borde del área donde cedió para Riaño. El goleador no suele fallar dentro del área y la punteó ante la salida del arquero para el 1-0.

El desgaste ahora lo tenía que hacer el dueño de casa al que le costaba progresar en el campo de juego y apenas pudo generar una buena situación asociada que terminó en un pase atrás dentro de área donde el marplatense Santiago Rosales se llevó por delante el balón y lo tiró al córner. Era un cotejo de pierna fuerte y donde se luchaba mucho. En ese contexto, el “Tiburón” parecía más claro y tenía más espacios cuando desplegaba su ataque.

Curuchet esta vez estaba sobre la derecha y Cervera hacía la banda izquierda para estar bien parados defensivamente, también donde recuperaba muchas pelotas en el mediocampo cuando su rival quería progresar sin éxito. La primera situación de peligro la consiguió con un cabezazo de Rosales a los 34 minutos en anticipo ofensivo pero débil y por eso no tuvo problemas Ingolotti y sobre el final, otro cabezazo que encontró bien parado al juvenil portero.

Cuando cortaba los ataques había mucho espacio y a los 40 minutos contó con otra situación clara. Esta vez condujo por el centro de la cancha Curuchet y entrando al área, cedió para Cervera que le pegó de derecha como venía y le salió al centro. El arquero Larrea la tiró al córner. En esa pelota parada, Emanuel Iñiguez llegó a cabecear un centro de anticipo al borde del área chica para convertir el 2-0.

El segundo tiempo era donde tenía una prueba de actitud respecto de lo que había sido el partido anterior ya que fue donde bajó el rendimiento sobre todo desde lo físico. En los primeros minutos, la tuvo más el conjunto santiagueño pero no sabía qué hacer con el balón.

Grelak al cuarto de hora puso tres nuevos jugadores en campo dejando una línea de 3 en el fondo y tratando de buscar el gol que lo meta en juego nuevamente. No cambió demasiado la ecuación porque apenas pudo llegar a fondo con González que cuando debía pegarle, prácticamente la despejó.

No hubo respuesta alguna dentro del campo para Mitre porque chocó con la defensa sólida del equipo marplatense y las respuestas de Ingolotti, que no sufrió demasiado a pesar de las ganas que ponía el conjunto dueño de casa. Rosales fue el único que pudo inquietar, pero con poco y de cabeza, no con el juego asociado que es su fuerte.

Una buena presentación de Aldosivi que sumó su primer triunfo en la etapa de Gastón Coyette como entrenador y además mostró una versión más sólida ante un equipo con muy pocos argumentos ofensivos. Ahora tendrá que seguir consolidando la idea pensando en el partido ante Brown de Adrogué el próximo lunes.

Fuente: www.marcadeportiva.com.ar

Comparte esto: Twitter

Facebook