Alberto Sileoni: “Salir de la repitencia no es la discusión sino cómo lo hacemos “

El Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni , brindó una entrevista a Radio Universidad sobre la serie de cambios que se prevén para el nivel secundario y que entrarán en vigencia para el ciclo lectivo 2026

– ¿Cuál es la principal intención de estas modificaciones?

La actualización es integral , vamos a modificar los contenidos de las materias para el 2026 , ya estamos llamando a concursos, tenemos 4700 escuelas en la Provincia de Buenos Aires en el nivel secundario y 1.700.000 estudiantes entre escuelas urbanas, rurales, de islas y en contexto de encierro , está comprobado que las escuelas estables sin rotación provocan mejores resultados ,así que vamos a hacer concursos de titularizaciones , miles de ellos comenzaremos en estos tiempos y el año que viene se darán los cambios en el régimen académico que es el modo en que se transita el camino a la universidad o al nivel secundario , en este último caso, vamos a un régimen de dos cuatrimetres , volvemos a la nota numérica, los cuatrimestres se apueban con siete cada uno y no se promedia la nota y una novedad es que salimos de la repitencia en el sentido de que no se vuelve a recursar la materia aprobada , eso nos parece un princicpio de elemental justicia , hoy se cursa primer año en nuestras secundarias que, en general tienen diez materias y si apueba siete y reprueba 3 , repite el año ; y el año que viene tiene que cursar de nuevo las diez , y ahí hay un principio de justicia que ya no se sostiene , es muy desalentador volver a cursar y aprobar lo que uno ya aprobó , se dan casos singulares y paradójicos de que uno tiene aprobada una materia, repite el año , por ende la tiene que volver a cursar y al año siguiente no aprueba la materia que el año anterior aprobó , sabemos que la no repitencia es el tema que concita mayor interés , lo que sale en los medios es que, se acaba la repitencia y muchos sectores asimilan la repitencia con la exigencia , piensan que sólo hay exigencia si los alumnos repiten.

-Se cuestiona la díficil instrumentación, porque es muy dificil que un estudiante pueda recursar una materia y además cursar la del año siguiente porque no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo.

En la escuela bonaerense y, en general en la escuela Argentina no hay correlatividades , actualmente se puede deber matemática de primer año y llegar a quinto año debiendo esta materia , entonces lo que quiero decir es que ya ocurre, coincido que hay un pensamiento que se concatena pero hoy no hay correlatividades, entonces no le exigamos al nuevo régimen lo que no hay en el anterior , queremos salir de lo que es injusto en el anterior donde no hay discusión con dos bibliotecas sobre la repitencia , la repitencia no le parece buena a nadie , ni a los organismos internacionales; buena parte de Europa se fue de la repitencia , Estados Unidos no la tiene, Costa Rica, Uruguay ,Chile tampoco la tiene ,la mitad de la Argentina no la tiene,, la discusión es cómo sálimos de la repitencia , y es un camino con mayor acompañamiento a través de un equipo de acompañamiento en las trayectorias de los estudiantes , va a haber un período de intesificación que es estudiar con acompañamiento , eso es lo que incorporamos a partir del año que viene , un tramo de inicio más acompañado entre el sexto de la primaria y primero de la secundaria que siempre son zonas de fragilidad de los alumnos , el paso de una primaria más cuidada con un docente que te mira más detenidamente a una secundaria de diez profesores e instituciones a veces grandes y hostiles , con otras articulaciones con el mundo del trabajo , el mundo universitario y la eduación superior , ponemos en discusión la idea de que sólo la exigencia la brinda repetir el año.

Muchas veces los alumnos se esfuerzan y levantan la nota, ¿qué puede ocurrir al eliminarse el promedio?

Aquí ,entra a jugar el sentido común y la sutileza del educador respecto de infinitas micro escenas de la cotideaneidad que a veces no se puede normar . Nos vamos de algo que ya no tiene mucho sentido e iniciamos un camino distinto , sabemos que genera mucha incertidumbre pero ,es un deber ético salir de algo que no está bien y la mayoría de los docentes están dispuestos a iniciar un camino que tiene dificultades , el otro camino es más cómodo , cuál es el principio de justicia que alguien tenga que volver a aprobar lo que ya aprobó , hagamos la cuenta cuántos alumnos en 100 años en la Argentina , deben haber vuelto a estudiar lo que ya aprobaron , porqué es una cosa que está instituída y es intocable en una sociedad que cambió, que incoporó matrimonio igualitario, ley de género , desaparecieron imperios en 100 años , aparecieron países que no existían y parece que en la Argentina no podemos mover la matriz de una escuela secundaria que era para muy pocos en 1920 y hoy es una escuela que empieza el 96 por ciento de los chicos que están en condiciones de empezar.

Sobre los resultados de la pueba Pisa , apenas el 22 por ciento de los chicos llegan a los 15 sin repetir ni abandonar , esta reforma ¿viene a mejorar esta situación?

Pisa también tiene una opinión negativa acerca de la repitencia , dice que no hay evidencia científica de que los alumnos aprendan más por repetir ,no tratamos de que no se vayan de cualquier manera y la verdad es que queremos que estén en la escuela que es el único lugar dónde deben estar pero, queremos que estén en la escuela aprendiendo o sea que, sí es cierto que estamos tratando que no se desalienten los estudiantes porque repiten dos veces y abandonan , pero no lo hacemos a cualquier costo, porque sino pareciera que porque no hay repitencia todo el mundo aprueba , pido el esfuerzo para pensar que el único modo para transitar no es repitiendo.

