Ahora que venga el sorteo y que venga lo que tenga que venir

Martín Demichelis habló este martes tras la victoria de River por 2-0 sobre The Strongest, que decretó el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores tras obtener el segundo puesto del Grupo D detrás de Fluminense.

“No hemos hecho lo que quizás veníamos haciendo de ganar y gustar, pero los partidos importantes de este semestre son donde teníamos que sacar nuestra personalidad y ganarlos, porque estábamos obligados a ganarlo y se alcanzó el objetivo de este semestre de pasar a la siguiente ronda. Nos tocó el grupo más difícil porque los cuatro equipos llegaron con posibilidades de clasificar, el partido en Brasil estuvo muy igualado. Ganamos y ahora a pensar en lo que viene”, resumió.

Sobre si la necesidad de ganar prima por sobre el nivel de juego en este certamen, Micho sostuvo: “No creo que no se pueda jugar bien en la Copa, de hecho jugamos un grandísimo partido contra Fluminense, no tiene nada que ver que sea Copa o Liga, no digo que no me haya gustado lo de hoy pero sí hubo fases del partido donde nos costó, el rival por tener que empatar y ganar nos incomodó. A lo largo de en la temporada en líneas generales hemos estado muy bien, hay veces que se está mejor en la parte defensiva, creación, de definición, hoy Franco Armani tuvo un grandísimo nivel, Paulo (Díaz) con Robert (Rojas) ganaron muchísimos duelos, la defensa estuvo más compacta que con Instituto, cuando hubo pérdidas siempre había alguien más cerca, pero hay cosas para corregir”.

En otro momento, el DT se refirió al tardío cierre del resultado: “Strongest necesitaba ir no solo por el empate sino también por la victoria porque si no se estaba quedando afuera, sabíamos que con Pablo (Solari) iban a aparecer los espacios, de hecho tuvo la posibilidad de desbordar muchas veces por este sector, con el ingreso de él Milton (Casco) empezó a jugar un poquito más por adentro para que haya pase fácil a Pablo”.

Una vez más, el entrenador destacó la actitud del grupo sin olvidar los puntos a mejorar: “La personalidad del equipo me sigue gustando mucho porque no es fácil, en los últimos dos partidos, tener la obligación de ganar. Hoy te ponés en ventaja rápido y seguro la gente quería el cuarto antes que el segundo y eso de alguna manera en el jugador influye. Sacamos un partido adelante difícil, con el apoyo de todos porque en el segundo tiempo cuando arrancamos mal la gente mucho más nos alentó, esto es de todos. Y ahora que venga el sorteo y que venga lo que tenga que venir porque nosotros vamos a estar preparados para trabajar, corregir, sostener todo lo bueno, la Copa no es fácil pero nosotros no vamos a ser un equipo fácil para los demás. Los tres partidos en casa los ganamos bien, queda demostrado que hay que corregir, estar atentos, de la experiencia de haber jugado y los errores que nos costaron muchísimo en la Copa tomar nota, y vamos a ir por más”.

“No habíamos arrancado bien perdiendo dos de los primeros tres partidos de la Copa y transitamos un camino más fino donde no había margen de error. Teníamos la sensación de no disfrutar lo que veníamos haciendo en el torneo por lo de la Copa, fue una liberación después de Fluminense, internamente entre nosotros, no por haber sobrado este partido sino porque teníamos una convicción aún mayor de llegar dependiendo exclusivamente de nosotros. La Copa al mínimo error te castiga y a partir de ahora, de octavos, no va a haber margen de error. No vamos a negociar ni transar nuestra manera de jugar pero tomando nota de los que no pasó en Bolivia, Brasil e incluso Perú, donde fuimos dominadores del desarrollo del juego empatando 1-1 y casi quedándonos sin ningún punto, hay que tomar nota de que de visitante los errores se pagan caro”.

Además, en un momento Demichelis se permitió hacer una salvedad respecto a sus planteos defensivos: “Nosotros en nuestra manera de trabajar con los defensores, porque obviamente cuando nos atacan es una fase crítica de juego porque hay sensación de peligro, les pedimos que jueguen sus partidos, no el del 9 (rival), tenemos una manera de organizarnos de trabajar, un mecanismo por el que no deberíamos perder la confianza independientemente del trabajo del rival. Nos van a hacer goles, pero tenemos una manera muy definida de comunicarnos cuando nos atacan”.

Los cinco mediocampistas y el partido de Enzo Pérez, en la visión de Demichelis

“La decisión, teniendo un plantel tan amplio y con buen andar en los últimos partidos, de hacer modificaciones siempre cuesta. Nos decidimos por los cinco volantes porque veníamos con algunas imprecisiones en la primera parte con Instituto y los cinco volantes te permiten tener el pase más cerca. Enzo, después de cuatro semanas sin poder competir, era una posibilidad que no completara los noventa. Hablamos en el entretiempo, estaba para un rato más, en un momento en un cruce de miradas vi que necesitábamos un cambio. La decisiones las tengo que tomar, son siempre duras, se quedan jugadores afuera que no dejan de ser importantes y a veces algunos juegan más que otros. Estando en River va a ser así, una institución tan grande exige una competitividad entre ellos y hay comprender como futbolista que quien agache la cabeza o ponga mala cara tiene todas las de perder. Hay que seguir luchando por un lugar. Yo estoy para leer día a día ese lenguaje corporal de los jugadores, los rendimientos, e intento ayudarlos desde el armado, los cambios, pero ellos son los importantes, los que tienen que ponerse a entrenar, intentar mejorar y no bajarse de la pelea”, cerró.

