Agustín Rossi y la posibilidad de atajar en River: “De acá en un futuro uno nunca sabe”

Agustín Rossi atraviesa un momento inmejorable en Flamengo de Brasil habiendo conseguido el récord de imbatibilidad en la historia del club (alcanzó los 960 minutos sin recibir tantos y superó los 959′ de Antônio Luiz Cantarele) y desde Río de Janeiro recordó con cariño su paso por Boca, aunque sorprendió al abrirle las puertas en un futuro a River.

En un diálogo con ESPN, Rossi declaró desde tierras brasileñas: “Se extraña el hecho de estar en la Argentina, con la familia y las amistades. Se extraña Boca y también lo que fue mi paso por Lanús, Defensa mismo por Chacarita. Acá estoy solo con mi mujer y mi hijo, quizás es un poco más difícil todo”.

El arquero arquero de 28 años aseguró que terminó bien con el fanático xeneize pese a su salida en conflicto por su renovación frustrada y agregó: “Cuando me toca ir a la Argentina con algún hincha de Boca me cruzo y me desea lo mejor, mismo me dicen que me extrañan. Quizás no se dio de la mejor manera (su ida del club), pero uno siempre es agradecido y di todo por el club”.

Al ser consultado por si atajaría en otro equipo argentino, el ex-Estudiantes manifestó que no le cierra las puertas a nada y añadió: “Son cosas que se van dando con el tiempo, oportunidades y también es trabajo, uno también lo tiene que ver por ese lado. Llegado el momento, si se da una propuesta de algún equipo argentino, obviamente siempre vamos a estar con las puertas abiertas para escuchar”.

“¿Si atajaría en River? Es difícil, ja. Hoy quizás te digo que no por el cariño y lo que fue mi paso por Boca, pero de acá en un futuro uno nunca sabe”, sentenció Agustín Rossi frente a la inmediata repregunta sobre -puntualmente- vestir el buzo millonario.

Comparte esto: Facebook

X