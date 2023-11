Adrián Alasino: el incentivo en la formación de profesionales médicos tiene que ir acompañado de políticas públicas.

Durante una entrevista radial , brindada al programa AULA MAGNA que se emite por Radio Universidad, Adrián Alasino, director de la Escuela Superior de Medicina de la UNDMP habló sobre la difícil tarea de formar profesionales médicos y la importancia de la planificación junto al Estado para cubrir las demandas que se presentarán a futuro en el sector de la salud en nuestro país.

¿Habrá una nueva especialización en pediatría en la escuela superior de medicina? ¿desde cuándo?

Será en septiembre del año que viene, que es el momento que ingresan los nuevos egresados al sistema de residencia y ahí se producirá en paralelo el comienzo de la carrera de especialista junto con el inicio de la residencia , en un convenio que ya tenemos firmado con el Ministerio de Salud.

¿En este caso, se haría la especialización en los distintos establecimientos de salud y una formación en el aula?

Exacto, las especialidades sólo pueden hacerla médicos porque está claro que son especializaciones para gente graduada. El 80 por ciento de la formación de un médico especialista es haciendo las prácticas de esa especialidad , por lo tanto se hace en hospitales o centros de salud o de acuerdo a donde se ejerza esa disciplina , en este caso tenemos un Convenio con el Materno Infantil de la Ciudad , ya que ellos nos habían solicitado en su momento la especialización universitaria porque mejoraba su calidad formativa y 20 por ciento de formación académica.

¿ La falta de médicos pediatras es una falencia del sistema público ? , ¿ la incorporación de esta especialización en pediatría con el tiempo va a cubrir todas estas faltas?

Esto forma parte de un plan que fue trazado desde que se planificó la escuela hace 8 años y es un plan a 10 años. En ese plan, en el marco de la coherencia que refleja nuestra currÍcula con la práctica , las tres especialidades que estaban previstas son medicina general y de familia, pediatría y después la atención de la geriatría porque Mar del Plata es una de las ciudades de la Argentina con más adultos mayores . Se está apuntando a seis especialidades en la provincia , tres son del mundo intramuro hospitalario , que la gente no tiene tanto apetito de hacerla como es la terapia intensiva , en la pandemia , la Sociedad de Terapia Intensiva se quejaba de la falta de terapistas, ocurre lo mismo con los neonatólogos , porque también se trabaja en espacios reducidos y muchas horas, la terapia intensiva es de 24 horas , y después está la psiquiatría que también tiene problemas y hay otras tres que son de la esfera clínica que son la clínica médica, la medicina general y la pediatría donde la falta se debe a otros factores vinculados a la excesiva carga de trabajo en esas especialidades médicas que son más minuciosas y bajos salarios. Es un combo multifactorial que está vinculado a cómo avanza la sociedad, porque claramente nosotros hace 25 años hacíamos guardia de 24 horas y al otro día seguíamos trabajando , o sea, trabajábamos 36 horas de corrido , a mí no me gustaría que un médico me atienda en la hora 35 de trabajo, cualquiera sabe que todo eso hace que nuestros jóvenes médicos replanteen la situación , nosotros los aplaudimos, no nos imaginábamos tantos derechos adquiridos en el trabajo, siempre hubo una contracción muy particular en la medicina, y ahora nuestros jóvenes con todos sus derechos también dicen no, yo no quiero trabajar tantas horas , necesito una mejor remuneración, necesito descanso, necesito capacitarme , en fin cambian los perfiles y claramente eso requiere de políticas públicas. A estas disciplinas se les paga un 15 por ciento más , eso todavía es poco , eso todavía no ha movido el amperímetro. El Materno Infantil, en los últimos años no había podido cubrir los quince puestos de residencia y este año de un plumazo con los egresados de la escuela, 12 cargos los ocuparon los egresados de la escuela, se ve claramente el impacto de nuestros egresados en la región, hemos colocado al 60 por ciento de los egresados en residencias básicas.

¿El motivo principal de la crisis del sistema de salud en la Argentina es la falta de profesionales?

Es uno de los motivos. Las instituciones hospitalarias tienen viejas formas de trabajo que llevan a regímenes laborales que no son muy democráticos, la medicina hospitalaria tiene mucha jerga militar con lo bueno y lo malo que eso trae en sí . Entonces la crisis va, desde el deterioro de los salarios en el sistema público , de que la vida de un profesional tiene requerimientos , por ejemplo pagamos de caja médica 58 mil pesos por mes y la jubilación de un médico es de 244 mil pesos, hay usa serie de elementos de deterioro de las políticas donde no se ha jerarquizado a profesionales, porque todos queremos ganar más , las tareas son todas importantes, sin embargo ,un médico lleva una formación, en el 10 por ciento de los casos en 6 años se recibe un médico, el 50 por ciento se recibe en 9 años, después tenés tres años de especialidad y recién allí, el médico se termina de formar , 10 años de tu vida para cobrar salarios muy magros, entre ello y que la gente ya no decide trabajar las 24 horas del día , genera un combo que ha puesto en crisis el sistema público. El sistema privado , es distinto, también está en crisis, en Mar del Plata no está muy alejado el sistema público del sistema privado , pero es una crisis que tiene que ver con que no se han adaptado los lugares de trabajo a la nueva realidad que vive el mundo, porque es un poco más lento adaptar las instituciones, yo creo que con el tiempo se va a corregir, sobretodo el asunto remunerativo en lo público , porque en lo privado los profesionales cobran por consulta, entonces si vos haces tres consultas en una hora vas a ganar más que trabajando una hora en el Estado y vas a atender casi 50 consultas , entonces el Estado va a tener que empezar a jerarquizar la situación de carreras como la medicina donde vos tenés la complejidad que formar un médico es muy difícil y no puede ganar dos pesos.

¿En el sector privado también se confirma cuando pedís un turno y te lo dan a tres meses?

Porque faltan médicos un poco , y por lo que te digo, formar profesionales en medicina es muy difícil , con los avances médicos , el médico se la pasa estudiando. Hay que hacer un balance entre lo que gana , lo que descansa y lo que trabaja un profesional poliempleado , mal pagado en lugares inadecuados. Nosotros queremos colocar la problemática arriba de la mesa porque aprendemos de nuestras juventudes, pero todo ello tiene que ir acompañado de políticas y de decir qué especialidad es la que menos especialistas hay pero se requiere, vamos a orientar y formar esto junto al Ministerio de Salud.

En otros países. donde quizás se pague mucho mejor las especialidades que la Argentina posee ¿ hay profesionales que emigran por ejemplo a Estados Unidos?

La Argentina tiene mejor relación con Europa que con el Norte de América por distintos motivos, en España o en Italia a veces la cuestión del idioma es un facilitador , si bien en medicina se dicta inglés en todos los años y los estudiantes egresan con dominio en inglés, antes no ocurría y después es más fácil homologar títulos en Europa que con Estados Unidos donde te hacen rendir prácticamente la carrera de nuevo . Existe una emigración , no es tan grande, por ejemplo vamos a empezar a darte datos de nuestros egresados, de 89 egresados, 5 ó 6 quieren seguir su vida fuera del país, todos ellos apuntan a Europa pero también es cierto que un residente en Europa, no podemos comparar salarios, pero el residente de cualquier especialidad gana 3500 euros por mes en países como España o Italia donde la calidad de vida es mejor. Históricamente en el país, el salario de un médico rondaba los mil dólares para un residente y hoy por los problemas del país está en 500 dólares ,entonces la verdad es que es un milagro que muchos profesionales no se quieran ir en estas cuentas rápidas que te hago que están extraídas de otros contextos . Dentro de Europa pasa lo mismo, los de España se quieren ir y se están yendo a países más sofisticados como Alemania en donde el idioma es más complejo porque le pagan tres veces lo que le pagan en España, o sea , sin duda en el mundo hay mucha dificultad . La semana pasada tuve una reunión, la gente de Italia nos llama, como llama a varias facultades de medicina en la Argentina y están pidiendo médicos desde Italia o sea que las crisis tienen también un enfoque global , requiere un análisis un poco más serio , pero yo te di unos elementos que rápidamente te permiten decir por dónde va la cuestIón.

¿Está abierta la incripción para el año próximo , como va la cantidad de inscriptos para el 2024?

Te iba a hacer un broma, no promocionemos más medicina porque… Me enteré por los medios en una nota al Secretario Académico del Rectorado, Daniel Reynoso que Medicina ya va por los 1800 inscriptos, si esto es así estamos por arriba del promedio de todos los años que es de 1600 y todavía falta casi un mes de inscripción. Para nosotros, es un desafío porque la escuela en este momento está pasando los 6000 estudiantes activos, cosa que obviamente nos coloca en el puesto 1 de preferencias de carreras y en el puesto 1 de la carrera con más estudiantes en estos 8 años, somos el benjamín de la familia así que te imaginarás que para nosotros es una preocupación permanente tener las puertas abiertas con una educación de calidad y con todo lo que requieren nuestros estudiantes , por supuesto a veces no podemos abarcar todo, a pesar de que estamos todo el día trabajando , pero esto nos da mucho orgullo y es un desafío hacia la universidad que queremos, de puertas abiertas , con apertura para que los chicos puedan venir, puedan buscar su futuro.

¿Y qué pasa con la vocación en referencia a la elección de las especialidades?

La vocación está presente porque la medicina sigue siendo una vocación de servicio , lo que pasa es que claramente no es el único elemento que define la decisión de los jóvenes. Nosotros leemos permanentemente encuestas y trabajos que se hacen con residentes , hay uno muy famoso que se hizo con residentes en un evento con más de 5000 respuestas donde hacían cuatro preguntas que orientan la preferencia de la gente de hoy, por ejemplo los que contestan son todos médicos jóvenes menores de 35 años , la mayoría solteros , no tienen en su futuro inmediato casarse o tener hijos , o sea que la familia no es una prioridad en ese momento de la vida, que también es un elemento que te ordena a trabajar más horas o a concentrarte en otras cosas, tienen en su horizonte viajar o a hacer post grados afuera pero el incentivo primero es viajar , después está el hecho de que nosotros queríamos formarnos en grandes hospitales o centros híper famosos y hoy el criterio es quién te da mejor calidad de vida y te respeta tus derechos , entonces la vocación sola tiene que ir rodeada de cosas, a todos nosotros nos inspiró lo colectivo, la solidaridad , el trabajo, los que hacemos medicina pública hace treinta años elegimos un estilo de vida, pero evidentemente son factores que por sí solos no se pueden analizar, nos equivocaríamos si hiciéramos así , estamos dando elementos pero para nada haciendo un encuadre que diga esta es la verdad, o la única manera de leer las cosas .

