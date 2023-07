A días de las elecciones municipales en Córdoba, Macri salió a pedir el voto para De Loredo

A cuatro días de que se realicen las elecciones municipales en Córdoba capital, el ex presidente Mauricio Macri pidió el voto para el candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, quien consideró que “representa un nuevo liderazgo”.

“Ustedes saben que yo me siento cordobés. Me encantaría el 23 de julio poder votarlo a Rodrigo como intendente de esta ciudad maravillosa. No se pierdan ustedes esa oportunidad”, expresó Macri en un video junto al precandidato a intendente de Córdoba de Juntos por el Cambio.

En otro tramo de la pieza audiovisual, la cual posteó en sus redes sociales, el ex mandatario afirmó que De Loredo “representa un nuevo liderazgo, una forma distinta, con capacidad de gestión y compromiso”.

“El 23 de julio, ¡Vamos Rodrigo, vamos Córdoba!”, concluyó Macri en un video con estructura de spot de campaña, donde de fondo se escucha un tema de cuarteto.

En la publicación realizada en su cuenta de Twitter, el ex mandatario destacó: “El 23 de julio Rodrigo de Loredo y Soher El Sukaria tienen todo mi apoyo. Yo confío en ellos y en que representan un liderazgo distinto, con capacidad de gestión y compromiso ante todo. ¡Vamos Rodrigo y vamos Ciudad de Córdoba!”.

El actual diputado nacional Rodrigo De Loredo competirá contra el peronista Daniel Passerini, quien representa al fente Hacemos Unidos por Córdoba, cuyo espacio es comandado por el gobernador Juan Schiaretti.

