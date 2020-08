Tiene nombre: ¿quién es el sponsor del Operativo Salvaguarda a Montenegro a través de AF?

Quienes dicen saberlo casi todo y con el tiempo lo demuestran bajan línea. Y las fuentes aciertan reiteradamente, porque están los nexos de la información política, que avalan aciertos y adelantos, sólo difieren en matices, pero son la ruta de la información política. ¿Dónde se parapeta políticamente el intendente municipal? Con su trayectoria llegó a ser un elegido que no estaba en el radar de ningún ciudadano marplatense, casi hasta distraídamente la inercia del 41 % lo dejó en la poltrona de Yrigoyen 1627.

En Juntos Por el Cambio nadie abrió la boca, cuando instauraron al candidato, fondeado con recursos para la campaña de la Secretaria de Medios de la Provincia. Comúnmente accedió como se denomina vulgarmente “flojito de papeles”. Cuando se abrían las urnas que sumaban algún grado de paridad en el MGP, Alberto F y Axel, derrumbaban a Mauricio Macri y a la gobernadora Vidal. Ésta perdía por el doble de porcentaje la Provincia de Buenos Aires a manos de Kicillof.

Así Montenegro, quedó casi en aislamiento político, obligado al diálogo, a ninguna desmesura ni travesura política. Ni duro ni blando ni moderado ni halcón ni paloma, sólo dependiente del poder central encarnado en su plenitud desde el Instituto Patria, tanto en Nación como en Provincia. Aunque sentó un hombre suyo en el Casa de la Provincia de Mar del Plata en la Capital Federal, donde queda mucha tela para cortar.

El intendente arrancó su gobierno con un siniestro histórico, e hilvanó una serie de sucesos que complicaron su gestión e impactaron en ella. Se deshizo un hábito de hacer política que lo acerca al Obelisco y no a su tierra natal. Ahora aparece más cerca de Alberto Fernández que de Rodríguez Larreta, maniobras de distracción aparte, hay confusión en un laberinto serpenteado.

No es lo mismo el lustre porteño, las luces del centro de los canales nacionales, el Congreso Nacional, la sede del gobierno de CABA, “una ciudad donde hasta los helechos están iluminados”, dijo CFK

Montenegro debió cambiar el status, General Pueyrredon, no es una embajada diplomática, acá el día a día tiene la cara de la desocupación, la pobreza, y la obligación de juntar la plata todos los meses para la familia Moyano y los muchachos de Gilardi. Todo ello sin Mauricio en La Rosada y sin Mariu en La Plata. Sin votos propios, con un bloque variopinto y un multitudinario gabinete, aparece como insuficiente y aparecen los voluntarismos, también conocidos como los “buenos para nada”.

En ese aspecto, Don Florencio no desatiende su palpitar cardiológico, súper controlado y alejando los riesgos, no deja de ser considerado un “influencer” en papel de diario devaluado, pero hay gente que compra. Y esas filtraciones trascienden. ¿Cuál es la última ocurrencia? acercar a Guillermo M. con Alberto F. es como firmar un reaseguro. La acelerada dinámica política, si hay algo que no permite es aventurar la suerte de parejitas políticas. Aldrey Iglesias juega ese rol, para él son Alberto y Guillermo. Va a salir muy caro.

