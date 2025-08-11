Crecen las especulaciones sobre Montenegro a pocas semanas de las elecciones legislativas 2025.

Por lo menos dudosa en relación a los resultados obtenidos, aparece la pauta publicitaria adjudicada por Bernardo Martín, titular del EMTUR y C. Los montos que en la mayoría de los casos están aplicados bajo el concepto de exclusividad, lo cual admite el carácter de valores que exceden el mercado. El intendente ha usado como slogan haber aplicado los mismos principios que enarbola como bandera Javier Milei. Todo violeta. La pauta publicitaria parece no haberse demorado en llegar para el Intendente de Mar del Plata.

Montenegro y una historia que se repite

Ya mdphoy.com (Ver notas vinculadas) había advertido la preocupación de funcionarios de carrera en la MGP que observaban un gasto desmedido en relación a gestiones anteriores. Ahora en plena campaña electoral la canilla continúa abierta. Ya los precedentes datan de 2019, bajo los cuales el intendente Guillermo Montenegro accedió al cúmulo que generó su instalación como candidato en su mandato que inició en 2019.

La caja en ese momento fue la Secretaría de Medios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, es decir todos los bonaerenses. Ahora son los vecinos y contribuyentes marplatenses a través de la TSU quienes cubren la profusa decisión política del oficialismo, que elude el tratamiento en el HCD debido a la mayoría propia automática, mediante la cual avanza ante los cuestionamientos de la oposición.