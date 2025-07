Raverta: “Montenegro gastó $ 3.000.000.000.- en pauta publicitaria”

La primera candidata de Fuerza Patria por la Quinta Sección electoral bonaerense, Fernanda Raverta, afirmó que su ciudad, Mar del Plata, la está pasando “muy mal” a raíz de un marcado descenso de la actividad turística, que se vio reflejado en “las peores vacaciones de invierno de los últimos años”, y que son “consecuencia del modelo económico“.

“Estamos viviendo las peores vacaciones de invierno de los últimos años, tenemos apenas un 35 por ciento de ocupación hotelera”, aseguró Raverta, al tiempo que responsabilizó por esa situación crítica a las políticas económicas del Gobierno Nacional.

En declaraciones a Splendid AM 990, la ex titular de la Anses explicó que los medios de comunicación no reflejan esta crisis del sector, porque el intendente marplatense, Guillermo Montenegro (PRO), “lleva gastados en pauta publicitaria 3.000 millones de pesos en lo que va del año”

Explicó que el que viaja a Mar del Plata “ya al transitar la ruta 2 se da cuenta de que no hay autos” y enfatizó que “estas vacaciones de invierno son un desastre”, porque “el promedio de consumo es 25% menos y un 35% de ocupación hotelera significa que de cada 10 hoteles, tres y medio están ocupados, y el resto están vacíos”.

“Esto es consecuencia del modelo económico, nosotros ya lo vivimos esto en los años ’90. Incluso en el Gobierno de (Mauricio) Macri pasó lo mismo, cuando nosotros veníamos antes de temporadas récord”, manifestó.

Para Raverta “hay un modelo económico que a Mar del Plata le trae estas consecuencias y que por supuesto es el que lleva adelante el Gobierno nacional, y ahora el intendente (Montenegro) es parte de esa fuerza política. Por eso compite con la boleta de los libertarios”, subrayó.

Criticó, además, que “al modelo económico lo acompañe la violencia, la represión” y que desde el Gobierno “quieran que naturalicemos que el Presidente cada vez que habla insulta, y esto me parece grave”.