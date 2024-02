Montenegro contrató con exclusividad los seguros a Martínez Sosa: Sumas multimillonarias

En una sorpresiva decisión que transmitió oralmente el senador provincial, Alejandro Rabinovich, el paquete de seguros de la administración central y de los organismos descentralizados, EMDER, EMTUR, EMSUR y OSSE pasaron a contratar a en su totalidad al brokers de seguros Martínez Sosa, aseguró a mdphoy.com una voz de la administración central muy al tanto de lo sucedido.

Asimismo aseguró que la mecánica implementada, consistió en una maniobra que contemplaba un retorno muy jugoso para funcionarios y políticos, como se está desarrollando en informaciones provenientes de agencia de noticias y prensa nacionales. A tal punto que anteriores proveedores de la especialidad en la MGP y pertenecientes a Mar del Plata fueron cesados en su prestación.

Las fuentes consultadas en Mar del Plata, dieron cuenta de esa operación y fuentes irreprochables que formaron parte del oficialismo en la MGP, confirmaron también los datos que han trascendido, afirmándolos rotundamente.

No resulta casual que el ex presidente Alberto Fernández y el intendente Guillermo Montenegro, no hayan dejado pasar la oportunidad de expresar mutuamente la relación que mantenían en CABA y que luego sostuvieron desde la presidencia y la intendencia respectivamente.

La misma era alentada también por Florencio Aldrey Iglesias, que cubría mediáticamente esos encuentros a través del histórico órgano oficialista, habitualmente una pata política que ha profundizado su influencia desde la llegada de Montenegro, a tal punto que se confunden los roles.

