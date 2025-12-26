¿Cuántos intendentes tiene Mar del Plata? Hoy un cargo pintado a la cal

“Este es nuestro gobierno” la firme expresión del senador provincial por la Segunda Sección Electoral, Alejandro Rabinovich (apelado como mano derecha y hombre de confianza de Montenegro), ratifica el rumbo dado por estos lares en la MGP. Hay que recordar que no hubo un acto público de transferencia de mando. Es el ostracismo una nueva evidencia como método de gobierno.

Scioli arrima su gente con don Florencio, para acceder a las cajas de uno de los más fieles exponentes de la casta política como el ex motonauta, ex gobernador y ex candidato a presidente de la Nación y siguen los ex en su rico prontuario político.

El violeta de Montenegro ya destiñó e impactará mal, cuando el velo de la realidad ya ha comenzado a develarse. Mientras tanto el intendente interino, Agustín Neme, junto a su co -equiper Emiliano Giri, en yunta hacen indisimulable maniobras de distracción para evadir saludos en público.

Hay inconveniencias para saludar a quienes supieron frecuentar, ocurre en fiestas e inauguraciones top de fin de año, donde hay que mostrarse sin generar demasiados compromisos.

OSSE, EMTURYC y EMSUR, fueron cambios que causan dudas en esas designaciones, de qué estuvieran siquiera en la agenda de Neme. Ya las señales son inequívocas y tienen un vínculo raro, confuso no exento de intencionalidad. El pedido de licencia de Montenegro por 2 años lo dejó con voz y voto en Yrigoyen 1627, aún estando en una banca cobrando como legislador provincial.

Fueron groseros los gastos de campaña electoral de Montenegro en medios capitalinos. Debían tomarlo como crédito de un ministerio a salir en el elenco de Javier Milei. No le dio la nafta y se mantendrá en niveles de participación que le permitan suceder al bueno para nada de Axel Xicillof.

Como Clarín, La Nación e Infobae, entre otros, hay que asomarse a la realidad “in situ”, desde el lugar de los hechos. Ratifican anticipos que no son desconocidos, pero no salen de las mesas de café. La caída de Mar del Plata en estos últimos seis años tiene directa relación con los malhechores políticos. La mayoría automática propia es la causa del estrago.

Dos supermercados, tres pizzerías y dos cafés no sustituyen de ninguna manera a pilares de actividades e industrias, la pesca, la industria naval, caída del turismo estimada en un 20 %, son implacables. La motosierra de Milei vuelve inconsistente el discurso de vincular lo público y lo privado. En una semana se perdió ser la sede de dos finales argentinas, con 60.000 espectadores que anduvieron deambulando por el país, ya que no hay acceso a un estadio mundialista clausurado por la propia MGP.

“Montenegro pone a un hombre de Scioli en turismo, en medio del derrumbe de reservas” dice La Política On Line en uno de sus títulos del día, haciendo un pormenorizado detalle de cómo es el giro en la órbita del poder político de Mar del Plata, Guarda un severísimo y oscuro plano para el intendente interino, quien poco menos que se entera por los diarios sobre los cambios de su gabinete.

Y agrega: “Daniel Scioli ubicó en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) de Mar del Plata a su ex secretario privado, Diego Juárez, que llega a ese cargo en medio de un fuerte desplome de las reservas, del orden del 15%, de cara a la temporada 2026”.

“El desembarco se enmarca en los cambios de gabinete hechos con la salida de Guillermo Montenegro del municipio, donde dejó como interino a Agustín Neme, momento en el que -como contó LPO- el intendente en uso de licencia sumó a los libertarios a su acuerdo preexistente con radicales y lilitos”.

“Hombre de extrema confianza de Scioli, Juárez venia manejando el complejo turístico de Chapadamal, predio que el gobierno libertario proyecta rematar”.

“Ahora, el funcionario sciolista asume en una de las áreas más fuertes del municipio marplatense a partir de un acuerdo que, además de Montenegro y Scioli, incluyó a la mano derecha de Sebastián Pareja y referente local de los libertarios, Alejandro Carrancio, que, previo a asumir en el Congreso, articuló con Juárez en Turismo”.

