Antecedentes que involucran a la AFA con la MGP: Las charlas entre Montenegro y Chiqui Tapia

«El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, mantuvieron un nuevo encuentro para continuar avanzando en un acuerdo estratégico para la puesta en valor y uso del Estadio José María Minella, como la «Casa de las Selecciones Argentinas».

Desde hace varios meses las partes mantienen conversaciones, e incluso esta semana desde las áreas técnicas y legales, y de infraestructura tanto de la AFA como del Municipio, avanzaron en los análisis pertinentes sobre los trabajos que requeriría el Estadio para quedar en condiciones», informaban desde la AFA. Tapia negocio con Kicillof y agrandaron el negocio, pero quedó tinta en el tintero. Fue en un marco favorecido por el contexto, y se conocen los argumentos y los personajes. La justicia suele ser una aliada cuando se decide ser ciega, sorda y muda.

Pizzerías en las plazas, cafeterías en museos y desacatos judiciales por bares de gin en el emblemático faro de nuestra ciudad, no obstan que el intendente Montenegro no haya apelado a una modalidad que instaló en su gobierno para desprenderse de escenarios que no quiso ni pudo gestionar. ¿Es una loca idea que el parque panamericano de deportes con el Estadio José María Minella esté incluida en la decisión política de sistemático achique de bienes públicos?

Los términos se desconocen, no hay precisiones, la precariedad legal y administrativa de cada una de estas concesiones se definieron de manera de venta ambulante. Las erogaciones del personal municipal a cargo y dependiente de la MGP se debitan en los giros de fondos afectados que surgen del EMVIAL, del EMTURYC y OSSE, todos aportan a la Administración Central. En este esquema de charlas que tienen como origen la AFA no se puede descantar que Sur Finanzas (con oficinas en Avda. Luro al 3100) haya estado en la mesa de negociaciones. En estos trámites siempre hay operadores y al Chiqui Tapia se le están destapando sus cuevas.

Las necesidades de la MGP le demandan a Montenegro aliviar un ejercicio en el cual no alcanza para pagar los sueldos. Este es el marco, fueron varias las charlas y están las fotos.