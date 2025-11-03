Mauricio Macri ahora pide el lugar de Scioli para Hernán Lombardi

Mauricio Macri empuja a Hernán Lombardi para reemplazar a Daniel Scioli en Turismo. En el PRO creen que el Pichichi está de salida y quieren aprovechar la oportunidad para reorganizar el gabinete porteño.

En teoría, estaba previsto que Silvia Lospennato, Lombardi y Laura Alonso asumieran en la Legislatura, pero podrían cambiar los planes.

Después del destrato de Milei en Olivos, Macri no pierde las esperanzas de sumar, al menos, una secretaría del organigrama nacional. Lombardi ya estuvo a cargo de Turismo durante el gobierno de Fernando De la Rúa: primero fue secretario y desde el 29 de octubre de 2001 se transformó en ministro.

El ex presidente pensó en Lombardi, que hoy conduce Desarrollo Económico en la Ciudad, para reemplazar a Scioli. Con la partida de Francos, el Pichichi quedó en la cuerda floja y Macri quiere terminar la tarea. Entre los libertarios no parece haber demasiadas intenciones de congraciarse con el líder del PRO.

En el gobierno porteño no ven con malos ojos la salida de Lombardi, quien llegó para reemplazar a Roberto García Moritán y a los pocos meses se encontró segundo en la boleta para legisladores.

Daniel Angelici piensa en Christian Gribaudo para reemplazarlo, pero si Lombardi tampoco asume en la Legislatura, sería todo ganancia para el Tano.

Lautaro García Batallán y Lorena Bracci, candidatos de Angelici y Yacobitti, están octavo y novena.

Como entraron cinco legisladores del PRO, necesitan entre tres y cuatro renuncias para ingresar al parlamento porteño.