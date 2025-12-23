EMTURYC: Scioli desembarca con gente propia y de la mano de Carrancio: La sombra de Aldrey ¿Y Neme?

Bernardo Martín es desplazado del EMTURYC y su lugar lo ocupa un funcionario del ámbito de Scioli con acuerdo de Aldrey Iglesias. Scioli intervino en el INDEC y creó un área para manejar las estadisticas del turismo a días de haberse iniciado la temporada alta. Los especialistas en el tema indican una balanza negativa con respecto a los resultados de la temporada. La reacción de Scioli de lo más representativo de la casta de la política nacional encontró su escenario preferido en Mar del Plata. Es notorio que LLA ya toma control de órganos autónomos en materia de recaudación OSSE y EMTURYC. El apuro de Scioli tiene estrecha relación con el manejo de la estadística sobre turismo en el marco de la política oficial sobre el INDEC y generar datos que no compliquen a Javier Milei.

Alejandro Carrancio, quien no oculta sus aspiraciones de suceder a Agustín Neme, le dio pista para tomar la conducción del ente de turismo de General Pueyrredon. El EMTURYC es sostenido por aportes de empresarios del turismo local, como las cámaras del sector de donde proviene también el uso de fondos afectados hacia la administración central. Lo cual puede ser un cúmulo de disputa de la utilización de los mismos para el pago de haberes, tema que está en el ojo de la tormenta. Manino Iriart inexistente electoralmente en el PJ vuelve a anclar en cercanías de Scioli en este nuevo esquema.

Martín dejará un saldo obsceno en cuanto al destino que se le han dado a multimillonaria partidas que han sido derivadas a la campaña electoral del intendente (hoy de licencia) a senador provincial. En los próximos días se podrá conocer aproximadamente, cuando se eleve el proyecto de presupuesto 2026, cuál es la mensura aproximada de fondos del EMTURYC que habilitó la firma de Bernardo Martín, quien proviniendo de la CC de Elisa Carrió, emigra al organismo de Scioli en el orden nacional.

De acuerdo a publicaciones periodísticas conocidas en las últimas horas, en todo este nuevo andamiaje que se ha perpetrado, no aparece ni mencionado el intendente Agustín Neme. Aunque si lo hacen viejos conocidos de los estrategas de Aldrey Iglesias en el sector de turismo, muy similar al que se instaló cuando Scioli estuvo a cargo de la gobernación bonaerense. Tampoco se observa intervención del intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro, en otra instancia en la que aparece relegado en LLA.

