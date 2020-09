Comerciantes de Tandil advierten al Intendente: “no da para más nuestra situación”

En el comunicado, que compartieron y firmaron de manera virtual, le manifiestan al jefe comunal “nuestra más profunda preocupación sobre el presente que día a día nos toca vivir”, en referencia a la decisión del jueves último, cuando se decretó el Estadio Rojo del semáforo epidemiológico local y fueron obligados a cerrar.

“Queremos que sepa que valoramos profundamente su dedicación y esmero, y la seriedad sanitaria con que el Gobierno ha enfrentado esta pandemia”, señalan, pero agregan que “también queremos hacerles saber nuestra preocupación por el momento que estamos viviendo en nuestra ciudad”.

Sobre la situación de los integrantes del grupo, que ya supera los 350 integrantes, describen que “queremos apelar a nuestra sinceridad y manifestarle que nuestra economía, después de 6 meses de zozobra, no da para más; que día a día vemos cerrar un negocio más, con la pérdida de fuentes de trabajo y con la pérdida de todo un capital e ilusiones que se nos escapan entre las manos”.

Demanda “pulverizada”

En otro tramo de la nota, expresan que “queremos hablarle al señor Miguel Ángel Lunghi, al doctor, al Intendente, al estadista que nos trajo durante 17 años hasta acá, y que por un momento reflexione para lograr equilibrios”.

En esa línea, exponen que “los comerciantes que estamos nucleados en Comercios Unidos Tandil, le solicitamos que revea la situación de apertura de los comercios no esenciales, porque es nuestra única fuente de sostenimiento, porque a la decaída economía recesiva que veníamos teniendo sólo nos queda cerrar nuestras puertas; porque negocio que cierra, negocio que nunca más abre y porque empiezan a flaquear nuestras finanzas después de 6 meses en que la demanda ha sido pulverizada por las medidas que todos conocemos y que no se va a recuperar si no es con negocios abiertos y con acciones concretas para estimular la misma”.

Proponen medidas

Tras describir el complejo panorama, anexan una batería de propuestas para que sea evaluada por las autoridades. “Atentos a la situación que vivimos, le proponemos las siguientes medidas que ayuden a garantizar la sanidad de nuestros clientes, empleados y de nosotros mismos, de manera de disminuir el riesgo de contagio a su mínima expresión”, indican.

Destacan que estas pautas “son sencillas, de fácil cumplimiento y sin costos excesivos, de manera tal que todos los negocios involucrados no tengan excusas para no poder cumplirlas”.

En ese sentido, detallan que las pautas que elevaron para que el Ejecutivo estudie son:

-Establecer un horario de apertura corrido, de 9 a 15, de lunes a sábados inclusive.

-Establecer fuertemente las modalidades de venta con delivery y/o take away en horarios establecidos según rubro de negocio.

-Suspensión del pago de la TUAE (Tasa Unificada de Actividad Económica) y la sobre Tasa de Seguridad hasta fin de año. Asimismo, también piden que se implemente una moratoria para el pago de deuda de estos conceptos sin intereses sobre la misma.

-Que se otorgue una bonificación (a definir) en materia de energía eléctrica (Usina).

-Asistencia financiera para el pago del Gas (Camuzzi Gas Pampeana) y/o plazo para pago en cuotas sin cargos adicionales

Por otra parte, los propietarios de los comercios se comprometen a implementar en sus negocios las siguientes acciones:

-Ventilar cada una hora los ambientes.

-Establecer atención de a una persona por vez, y el resto espera afuera. Para el caso de negocios con mucha superficie de atención, establecer 1 cliente cada 10 metros cuadrados de superficie de atención y visibilizarlo mediante carteles a la entrada del negocio.

-A la entrada, obligatoriamente sanitizar los calzados, las manos y con uso de barbijo en forma obligatoria.

-Sanitizar con alcohol al 70 por ciento los lugares comunes en donde clientes y empleados realizan las transacciones comerciales, como así también sanitizar todos los productos que cada cliente pruebe.

“Todas estas medidas expresadas son compromisos que el Centro de Comerciantes Unidos de Tandil asume de manera irrestricta para garantizar a nuestra comunidad no sólo los servicios que brindamos, sino además las garantías para evitar la propagación del Covid-19, y le solicitamos que el Municipio realice los mismos controles sobre la vía pública”, reclaman.

Por último, le expresan al Intendente que “le proponemos medidas que son de compromiso mutuo y de confianza entre Estado y comerciantes, y apelamos a su sensibilidad para que se entienda, que estas medidas que solicitamos lo hacemos porque no da para más nuestra situación después de casi seis meses. Y tal como sostuvo el Dr. Miguel Ponce –Investigador del Conicet– en su entrevista radial con Tandil FM 104.1 y Eco TV, es injusto que se castigue a los comerciantes cerrándolos, cuando la mayor tasa de contagios viene de las reuniones sociales”.

El Eco