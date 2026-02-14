Sin agua: Sobre la Jorge Newbery bomberos combaten incendio; Una familia se autoevacuó

Las llamas amenazaron una precaria casilla que debió ser abandonada por sus ocupantes. El siniestro se extendió por varias horas favorecido por el intenso viento. Las advertencias que habían sido formuladas a través de los organismos respectivos, sobre la alta probabilidad de propagación de fuego en pastos secos, se cumplió en este caso.

Intervinieron bomberos de los destacamentos San Patricio y el Puerto, que además de luchar contra las llamas debieron superar la adversidad de sufrir la precariedad de elementos mecánicos, tanques de depósitos de agua, mangueras, móviles etc. Una familia decidió autoevacuarse de su precaria vivienda y otras observaban con preocupación el avance del humo y el fuego difícil de dominar por las ráfagas de viento que se habían pronosticado.

Contaron con la colaboración del complejo turístico existente en el lugar, Camping El Griego, Aquopolis y Aerópolis, que hicieron un aporte valioso proveyendo equipos y cisternas de agua.

El desorden del tránsito y la satruración del mismo impidió la llegada más rápida de los bomberos, quienes dentro de sus limitaciones lograron controlar el fuego. De acuerdo a las constataciones efectuadas en el lugar se pudo saber que las unidades de bomberos y policías bonaerenses no equipan debidamente a los destacamentos de las jurisdicción y tampoco la patrulla municipal se hallaba en el lugar.

Cabe destacar que ante las amenazas de propagación del fuego se procedió preventivamente al corte total de la Avenida Jorge Newbery.

A pesar de lo que está sucediendo en la Patagonia, los vecinos de Jorge Newbery entre Mario Bravo y la calle 515 ahora también se siente desprotegidos ante eventuales incendios. También hay que resaltar que las instalaciones aéreas y fijas, líneas de tendido telefónico etc. de la Cooperativa de Servicio Unión del Sud sufrieron los efectos del incendio.

En el lugar continuan levántándose complejos inmobiliarios y comerciales sin que estén dotados de medidas de seguridad ciudadana y servicios públicos como agua, cloacas, construcción de mayor cantidad de carriles, demarcación vertical y horizontal, señalización luminosa y alumbrado público.

Estas carencias no son propia de este barrio sino que abarcan toda la ciudad, aunque a pesar de ello existe la propuesta de no tratar la aprobación del presupuesto 2026 en un debate público sino por escrito. Se incluirá dentro de la boleta de suministro eléctrico de EDEA el servicio de alumbrado público elevando el valor del servicio no debidamente mensurado por la potencia disminuida de las lámparas.

