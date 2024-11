Mar del Plata: Colapinto tomaría el 511 para circular por Jorge Newbery

La Ruta 11 entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata ha sido desde su inauguración un tramo de incesantes accidentes muchos de ellos trágicos. Es que la improvisación y eludir la leyes del arte convirtió ese trayecto en una trampa mortal, que desde el día 13 de setiembre de 2013 no ha dejado de producir accidentes que han saturado las crónicas policiales.

Hoy el tema es la Avda Jorge Newbery en el Sur de nuestra ciudad. Si Colapinto tendría que atravesarla optaría seguramente por el 511, precisó gráficamente un especialista en el tema, si se repite lo acontecido en el Partido de Mar Chiquita que linda con General Pueyrredon.

Es un riesgo que están dispuestos a correr quienes tomen la responsabilidad de ejecutar la ampliación de Jorge Newbery entre Mario Bravo y la calle 515 .

Le llaman puntos negros, hay infinidad de reclamos, con colores políticos en contramano, el de provincia y Mar del Plata que no permite que haya una solución en ese tramo, como las mejoras de esa ruta llegan hasta la entrada de Santa Clara desde Villa Gessell.

Montenegro activó la escribanía que tiene en el HCD, pero si no hace los deberes como tienen que ser, no ayuda, el estudio de impacto en Jorge Newbery es imprescindible.

Y no sólo eso, sino un proyecto elaborado que no afecte a los frentistas, barrios privados, haras y clubes deportivos etc, sin elaboración de proyectos de infraestructuras viables que englobe a ese vasto sector, donde reina la inseguridad vial por ausencia del Estado.

