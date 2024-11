Papelón histórico: Newbery ya requiere nuevo diseño por el desborde vial

Se avanza sobre la ejecución de ampliar el trayecto, sin un estudio de ingeniería de tránsito actualizado, lo cual es un desatino sobre el cual sólo florecen políticas partidarias perimidas, intocables en Mar del Plata.

En una de sus demostraciones más profanas a través del Concejo Deliberante, hoy hizo una nueva pantomima, un acting que intenta reflejar cómo recaudan a través de un show que montan para exhibirse.

Su ego político lo interpretan según sus cinco minutos de afanosa predisposición al debate, sobre la cosa pública doméstica, que ofrece la generosa democracia que sostienen contribuyentes, quienes sufren todos los males de una sociedad que ya no soporta el uso y abuso de un cometido a punto de prescribir en el formato actual.

Aproximadamente 20.000 personas viven de la administración central, concejo deliberante y entes descentralizados, aunque la mayoría de los servicios están tercerizados. Pero Montenegro habla de austeridad, creatividad y menos empleo público desde su asunción. Es el verso que le hace a Macri y Milei.

Se puede observar que la extenuación es total, el fenómeno está inserto en toda la política que disimula los resultados, llevando a los argentinos a la desesperación, a dejar el país en una marcha que parece una retirada. La defraudación es colosal.

El intendente Guillermo Montenegro y el gobernador Axel Kicillof han venido boludeando, sobre un minúsculo tramo del ejido urbano con un desarrollo explosivo, pero que tiene una infraestructura de tipo colonial, propio del siglo pasado.

Vale resumir en un reciente y estudiando exceso verbal de Montenegro, llamando a Marcos Galperín “A invertir en lo que quiera en Mar del Plata”.

La ex perla del Atlántico ha dejado de serlo para pasar a ser la “Ciudad del Sí” según la política de marketing municipal, que no obstante su costo económico sólo funciona para los amigos del intendente y el círculo mediático que protege al oficialismo para achicar los daños.

Hay que aplaudir a COTO que aceptó el desafío de venir a instalarse en este marasmo que ya no se circunscribe sólo a su dominio sino a un entorno que no sólo no acompaña sino que conspira contra sus propósitos. COTO debe invertir más de lo previsto ante el déficit de mobiliario urbano que ha crecido exponencialmente a través de los 6 años de Montenegro. Y una prueba de ello es la sobretasa a la carga de combustible que pagan marplatenses y turistas. Un verdadero despropósito.

En realidad Mar del Plata ha dejado de ser competitiva turísticamente. Y la proporción de alojamiento ocupada arriba sólo al 50 % sólo el 20 % del año. No existe relación desde la mecánica de inversión, en proporción que sólo sirve para la promoción política del intendente que ya no tiene reelección.

Pero yendo puntualmente al caso de la “avenida” Jorge Newbery, que debería ser ya el colapso de enlace entre el polo de mayor poder adquisitivo con las adyacencias a playas y la ciudad de Miramar.

Para ser más claros, si la ejecución se concreta con el actual proyecto será una nueva Ruta 11 en el tramo comprendido entre Santa Clara y el Parque Camet, que tiene sólo en ese trayecto un promedio similar de tragedias viales que puede competir con lo peor de la Ruta 5 y la Ruta 3, ambas nacionales.

El tratamiento de este tema en la sesión de hoy del Concejo Deliberante, es una palmaria demostración del atraso institucional que sufre esa dependencia política que funciona de acuerdo a sus intereses, y aceleradamente arbitra entre excepciones y compensaciones estrechamente relacionadas con valores de inversión económica en las cuales interviene de manera directa, en un clima de negocios y en una mesa de negocios. Que no son lo mismo aunque se parezcan y confundan.

Según un especialista en la materia, la descripción técnica de la problemática, no exenta de decisivos matices políticos y económicos, responde a la situación actual y conceptualmente es el siguiente:

.- La mal llamada Avda. Jorge Newbery es una calle que actualmente integra la red secundaria Provincial. Cuenta con una calzada de hormigón de dos carriles y se extiende hacia el sud como continuación de la Avda. Edison a partir de Mario Bravo, hasta el Camino Provincial 515, que la conecta con la RP 11.

.- El importante crecimiento en el sector de barrios cerrados y desarrollo comercial ha impactado de manera muy importante en el crecimiento, especialmente, del tránsito local sino también en el pasante, que tiene origen y destino en las nuevas urbanizaciones y balnearios a lo largo de la RP 11. A la situación actual se le debe la adicionar la próxima habilitación de un gran supermercado que habrá de generar una demanda vehicular realmente importante.

.- Las circunstancias expuestas a exigen realizar la mejora de la infraestructura existente, ampliando la capacidad de las calzadas, teniendo en cuenta la demanda actual y el crecimiento a futuro. Los profesionales de las áreas técnicas que intervengan en la elaboración del diseño geométrico del proyecto deberán contemplar en su trabajo, que dicha arteria tendrá muchas situaciones de conflicto vehicular siendo esta circunstancia un riesgo potencial de siniestros viales.

.- Sin lugar a duda, el ancho de las zonas de camino, determinado por la distancia entre las líneas municipales, constituye un factor de suma importancia para evaluar la necesidad de cantidad de carriles, iluminación y la señalización luminosa (semáforos) de la calzada principal y la factibilidad de la ejecución de calles colectoras que sirvan de acceso a los barrios cerrados existentes y actividad comercial que se desarrolla en el sector.

NOTAS VINCULADAS