Nuevamente al borde de la tragedia sobre Jorge Newbery frente a Rumencó: Atracción mortal

Un motociclista espera la llegada de atención médica a través de una ambulancia, preventivamente desvían el tránsito sin la participación de la patrulla municipal (muy errática en su presencia) constituída cerca del lugar, donde cumple funciones de ordenamiento para el ingreso y egreso de Supermercados Coto. Fue hoy a las 17.30 entre una pick up de gran porte y una motocicleta, la víctima sufrió heridas de consideración y fue atendida sobre la vía pública como ilustra la fotografía.

Mientras tanto Montenegro y Kicillof, juegan a la incumbencia del trayecto de Jorge Newbery entre Mario Bravo y la 515, ya el tránsito está llegando al límite de la saturación, circular adquiere situaciones de peligro y riesgos que se suceden diariamente, durante las 24 horas, durante la noche la iluminación es insuficiente.

Han llegado al colmo de avanzar con señalamiento horizontal y vertical sólo en 50 % del trayecto que llega justamente desde las 515 hasta la UTOI, en el resto no se continuó la demarcación, y nadie se hace cargo, aunque sólo se trata de un mero e inconsistente alivio.

Se observa como las empresas Pasalto y Plantel siguen construyendo en las adyacencias, lo cual repercutirá en la densidad del tránsito en ambas direcciones que consta a líneas de colectivos urbanos y semiurbanos , camiones con carga de más 30 tn, el parque de recreación más importantes de la ciudad (Aquasol, El Griego, Aerópolis), sede de la UTOI, Complejo deportivo Jorge Newbery y 5 de los principales barrios privados de la ciudad, algunos de ellos con colegios que requieren traslados de alumnos.