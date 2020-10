“Patota” De La Torre tuvo su Cromañón en San Miguel

El ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín De La Torre ex intendente de San Miguel, fue el vínculo que la ex gobernadora bonaerense eligió para vincularse con el PJ, en la construcción política de Cambiemos, que derivó finalmente en Juntos Por el Cambio.

De La Torre (desviado del massismo) reclamó para su espacio las secretarías de Hacienda y de Gobierno, durante el gobierno del ex intendente Carlos Arroyo con un “desliz” para nada edificante y amenazador por cierto. Arroyo de esa forma “podría terminar su gobierno”, le advirtió De La Torre, según fuentes directas vinculadas al episodio.

¿Sabía María Eugenia Vidal, o simplemente, De La Torre era un enviado? Sólo se puede agregar que hubo varios intentos por el estilo y éste pudo haber sido uno más.

Luego de las elecciones de 2019, el mismo De La Torre hizo público un pacto con el intendente Guillermo Montenegro. Según el mismo, Montenegro le había prometido a De La Torre, la presidencia del Concejo Deliberante para un hombre suyo.

El “elegido” era Alejandro Carrancio, quien finalmente debió conformarse con la presidencia del sub bloque Vamos Juntos, que integra con sólo 3 concejales de variado pelaje, que “responden” orgánicamente al intendente.

Lo llamativo (si existiere en política) es el mecanismo que utilizó De La Torre, para formular el conocimiento público del incumplimiento del pacto por parte de Montenegro, ¡¡¡ lo denunció a través de un portal de noticias !!!

A partir de ese momento el intendente municipal, dispuso cargos para la gente de De La Torre en el EMTUR y en OSSE, entre otros, es decir que cedió a las presiones del barón del conurbano que supo ganarse el rechazo de la totalidad del gabinete de Vidal.

En la semana anterior, San Miguel se convirtió en eje de la información, por el terrible episodio que provocó el espantoso fin de una joven producto víctima de las llamas producidas en un bar de esa localidad del norte bonaerense.

De La Torre impuso la candidatura de Jaime Méndez como intendente, tras lo cual se convirtió en su sucesor. De la Torre cobró notoriedad además por haber liderado el corte de boleta en detrimento de la fórmula Macri – Pichetto. Hasta confeccionó instructivos de los cortes según correspondiera a cada municipio cercano a San Miguel.

El objetivo era salvar las intendencias, aunque la maniobra perjudicara al binomio presidencial oficialista. El lunes por la noche, Macri admitió dentro de su autocrítica que no repetiría el error de delegar su conducción política, muy posiblemente se haya acordado de De La Torre, un puntero que actúa como un bucanero y que aún gira en el incipiente rearmado de la versión 2021 de Juntos Por el Cambio

Según lo que se conoció a través de medios capitalinos, en torno a lo sucedido en la muerte de una joven asistente a un bar de San Miguel, dejó en evidencia la responsabilidad del distrito que maneja el jefe comunal Jaime Méndez, ya que el mismo propietario explota tres locales de las mismas características.

La muerte de la joven de 19 años Lucía Costa tras la explosión en un bar de San Miguel disparó la apertura de una causa judicial y comenzó a observarse la cadena de responsabilidades sobre un hecho que era evitable.

Mientras la familia de la víctima reclama justicia y prepara una marcha para este miércoles, desde el Gobierno bonaerense apuntaron contra el intendente Jaime Méndez, quien responde políticamente a Joaquín De La Torre, ex Ministro de gobierno Provincial, en la gestión de María Eugenia Vidal. El dueño del local comercial también se encuentra en la mira.

El viernes por la noche en el bar Zar Burguer de la localidad bonaerense de San Miguel se produjo una explosión que causó quemaduras en nueve jóvenes que se encontraban en el lugar. Al día siguiente, una de las chicas murió en el Instituto del Quemado con el 74% de quemaduras en el cuerpo.

El resto de los jóvenes de entre 16 y 20 años poseen heridas de distintas gravedades. Por ese motivo, se instruyó una causa que quedó a cargo de la UFI 4 de Delitos Culposos de San Martín, a través de la fiscal Tamara Vaisman.

Notas vinculadas:

La planta política municipal crece con la gente de Joaquín De La Torre: otro caso de nepotismo

El PRO armó un bloque con gente de “Patota” De La Torre: el terror de los módulos

De La Torre es un doble agente en CAMBIEMOS, un espía e infiltrado: Fiorini y Kicillof

De la Torre se borró después de las PASO y en Cambiemos le pasan factura

Insólitamente De La Torre sigue siendo ministro